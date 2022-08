Roma-Monza, match valido per la 4a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto della doppietta di Dybala e del gol di Ibanez. La gara è stata arbitrata dal signor Piccinini. Con questo risultato i giallorossi si portano momentaneamente al comando in solitaria del campionato.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Prima Joya firmata Dybala: la Roma batte 3-0 il Monza 4 ORE FA

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO s.v. - Tanti sbadigli e una bella cornice da guardare in posizione privilegiata: si sarà sentito come al concerto dei Coldplay.

MANCINI 6,5 - Ristabilito in tutto e per tutto dopo la serata difficile dello Stadium: Ogni tanto si toglie lo sfizio di lanciarsi in avanti.

KUMBULLA 6 - Mezzora scarsa di sportellate con Petagna senza soffriee particolarmente, poi il problema al flessore che lo costringe ad uscire.

Dal 28' SMALLING 6,5 - sarebbe stato meglio riposare, almeno non gli causano troppi problemi: Petagna e Ciurria gli fanno il solletico.

IBANEZ 7,5 - Inizio di stagione impressionante del brasiliano, oggi migliore della linea difensiva e autore anche del gol che chiude definitivamente la partita. Se interpreta le gare con più razionalità ha il potenziale per diventare un giocatore importante.

CELIK 6,5 - Prestazione ordinata, con qualche scorribanda: sta dando esattamente ciò per cui è stato preso, e già questo basta.

MATIC 6 - Inizio preoccupante, poi si scioglie e giostra il gioco a basso regime.

CRISTANTE 6,5 - Di nuovo lui: incita i compagni durante un avvio non proprio entusiasmante, poi sale in cattedra imponendo la sua fisicità.

ZALEWSKI 6 - Bello il duello con Birindelli, ma non è lui ad uscirne vincitore ai punti. Non particolarmente in serata, ma merita la sufficienza.

Dal 66' SPINAZZOLA 6,5 - Corsa più sciolta, complici avversari stanchi e depressi. Sfiora il gol nel finale.

DYBALA 8 - Una Joya dopo l'altra: splendido il primo gol, voluto e rabbioso il secondo. Oltre alle reti (100 in Serie A, mica da tutti), giocate di puro godimento: la sua serata, di fronte ad un pubblico osannante.

Dal 65' EL SHAARAWY 6 - Solito ingresso in campo solido. Si fa male nel finale: non averlo sarà un problema.

PELLEGRINI 7 - Mamma mia che centrocampista: ogni geometria, ogni idea, ogni strappo passa da lui. Capocantiere.

Dall'80' BOVE s.v. - Non giudicabile.

ABRAHAM 6,5 - Giganteggia sui centrali del Monza con irridente semplicità. Sbaglia un gol facile, ma Dybala è lì.

Dall'80' BELOTTI s.v. - Di Gregorio gli nega la gioia del gol all'esordio in giallorosso.

All. MOURINHO 7 - L'avversario era di basso livello, ma questa Roma non si ferma. E continua a non prendere gol. Se poi si svegliano anche quelli lì davanti...

Paulo Dybala in azione con la maglia della Roma Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Monza

DI GREGORIO 6 - Para il parabile, ma contro questa Roma può fare ben poco

MARRONE 4,5 - Tragicomico sul secondo gol, con Abraham che gli passa letteralmente sopra. Stroppa lo toglie all'intervallo per cambiare modulo, ma forse anche per disperazione.

Dal 46' MOLINA 5 - Tanta confusione e disordine: non crea pericoli.

MARLON 4,5 - Insensatamente irruento. Poi, quando c'è da fare il difensore serio, si perde per strada.

CALDIROLA 5,5 - Dei tre diertro è l'ultimo a naufragare: se non altro si immola per evitare un passivo più pesante.

BIRINDELLI 6 - Unica nota lieta di un inizio di stagione da incubo: seda Zalewski e arriva spesso sul fondo, anche se i cross non sempre sono ben calibrati.

PESSINA 5 - Dalla vittoria dell'Europeo la sua carriera ha preso una piega inquietante. Non sta bene e si vede: azzecca poco e niente.

Dal 62' COLPANI 5 - Affonda praticamente da subito, sulla falsa riga dei compagni di reparto.

SENSI 5 - Spaesato e fisicamente inesistente: dovrebbe sopperire con la qualità, ma l'ispirazione ancora non c'è.

Dall'85' BONDO s.v. - Non giudicabile.

MACHIN 5,5 - Una traversa nel finale e qualche giocata interessante: il migliore del centrocampo.

CARLOS AUGUSTO 5 - Celik sfonda a più riprese dal suo lato, lui non trova mai le misure giuste sul diretto avversario. In quella zona gli spazi sono troppi.

CAPRARI 5 - Furastico, senza un briciolo di lucidità: dov'è finito il folletto imprendibile di Verona?

Dal 62' MOTA 5 - Rientrava da un infortunio: in campo non regala risposte accettabili.

PETAGNA 5 - Centravanti effimero: non gestisce con lucidità i rari palloni controllati.

Dal 62' CIURRIA 5 - Innocuo, come il resto dei compagni.

All. STROPPA 4 - Il suo Monza è lontanissimo dall'essere squadra: passi la rivoluzione della rosa, ma dopo 4 partite si ricordano solo i gol subiti: di questo passo sarà dura salvare la panchina.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Anticipi e posticipi dalla 6ª alla 16ª, Milan-Juventus l’8 ottobre alle 18 7 ORE FA