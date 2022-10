Il Napoli vince 1-0 all'Olimpico contro la Roma e dà un segnale fortissimo al campionato, staccando proprio i giallorossi e l'Atalanta, con il Milan secondo a tre punti. Decisivo il gol al 79' di Osimhen. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Ad

--- Le pagelle della Roma ---

Serie A La decide Osimhen! Colpo Napoli, Roma battuta 1-0 3 ORE FA

Rui PATRICIO 6 - Protagonista dell'episodio da Var nel primo tempo: la sua uscita su Ndombele è provvidenziale: tocca il pallone quel tanto che basta per neutralizzare l'azione partenopea ed evitare il rigore

Gianluca MANCINI 6 - Dei tre dietro l'unico sufficiente: ha il merito di disinnescare Kvara (dall'82' MATIC S.V.)

Chris SMALLING 5 - Prima mura un tiro a botta sicura di Elmas: chiusura che vale un gol. Poi però fa la frittata in occasione dell'1-0 di Osimhen, facendosi scavalcare troppo facilmente dal nigeriano

Roger IBANEZ 5,5 - Dopo un'ora tuttosommato sotto controllo, nel finale va in confusione. E con lui tutta la retroguardia di Mou

Rick KARSDORP 6 - Limita Kvara. Basta e avanza (dall'82' VINA S.V.)

Bryan CRISTANTE 6 - Si vede poco, ma fa tanto per arginare l'entusiasmo partenopeo

Mady CAMARA 6,5 - Una diga nel centrocampo, fa impazzire Zielinski con la sua fisicità (dall'82' EL SHAARAWY S.V.)

Leonardo SPINAZZOLA 5,5 - Si propone poco in attacco (dall'82' SHOMURODOV S.V.)

Nicolò ZANIOLO 6 - A tratti, spina nel fianco per la difesa del Napoli: condizione fisica devastante, è l'uomo più pericoloso della Roma, ma gli manca un po' di concretezza

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Si sacrifica in marcatura su Lobotka

Tammy ABRAHAM 5,5 - Aiuta tanto i compagni con sponde e primo pressing. Combatte certo, ma non segna da settembre. L'astinenza dell'inglese sta diventando un problema per la Roma (dal 63' BELOTTI 5 - Ingresso ininfluente)

All. José MOURINHO 5 - Ha l'enorme responsabilità di aver tardato i cambi nel finale: dopo aver subito il gol, ne sostituisce quattro. Ma ormai è troppo tardi.

--- Le pagelle del Napoli ---

Alex MERET S.V. - Di fatto mai chiamato in causa

Giovanni DI LORENZO 6 - Partita ordinata

Min jae KIM 6,5 - Attento e preciso negli anticipi su Abraham prima e Belotti poi, altra prova da leader

Juan JESUS 6 - L'attacco giallorosso impensierisce poco, ma quando lo fa il brasiliano dà sicurezza

Mathias OLIVERA 6,5 - La catena con Kvara funziona, è più in forma di Mario Rui e si merita la titolarità

Tanguy NDOMBELE 6 - Con un guizzo per poco non si prende il rigore. Spalletti lo toglie per non rischiare la doppia ammonizione (dal 56' ELMAS 6 - Va subito vicino al gol, solo una chiusura da applausi di Smalling gli nega la gioia)

Stanislav LOBOTKA 6 - Baricentro basso e velocità di pensiero: il faro della mediana del Napoli

Piotr ZIELINSKI 6 - Qualche errore di misura in più rispetto al solito: prezioso, però, in fase difensiva (dal 76' GAETANO S.V.)

Hirving LOZANO 6,5 - Instancabile, sa sempre cosa fare e i compagni lo seguono (dal 76' POLITANO 6,5 - Firma l'assist per l'Osimhen: palla scodellata a memoria in profondità)

Victor OSIMHEN 7,5 - Semplicemente devastante: quinto gol stagionale, da posizione impossibile. Segna come e quando vuole. L'uomo in più di Spalletti

Khvicha KVARATSKHELIA 6 - Qualche sgroppata delle sue, ma poco altro: prestazione sotto i suoi standard qualitativi

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Partita bloccata, ma il suo Napoli ha dimostrato di volerla vincere più della Roma nei 90 minuti. Undicesimo successo consecutivo tra campionato e Champions, pazzesco

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Spalletti: "Partita tra le più belle in Europa, Osimhen può essere scelto" IERI ALLE 17:01