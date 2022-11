Roma-Torino, match valido per la 15a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Linetty e Matic. La gara è stata arbitrata dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con questo risultato i giallorossi vedono allontanarsi ancora di più le zone alte della classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Attento e preciso nelle rare circostanze in cui viene impegnato. Non può nulla su Linetty.

MANCINI 5 - Buon lavoro nel piantonare gli spazi cari a Vlasic, ma sul gol di Linetty perde completamente le distanze in marcatura.

SMALLING 6 - Giganteggia come al solito in mezzo all'area, facendo suo ogni pallone.

IBANEZ 6 - Non sembra sereno nel gestire la vivacità di Miranchuk, tenendo però botta come può.

CELIK 5 - Fatica a contenere Lazaro e spinge troppo poco.

CRISTANTE 5,5 - Equilibrio e sostanza, anche se il guizzo manca sempre. E il ritmo pure.

Dal 69' TAHIROVIC 5,5 - Qualche comprensibile sbavatura di troppo.

CAMARA 6 - Solita corsa, a volte quasi forsennata. Ragiona poco, ma la sua gamba è preziosa in più circostanze.

Dal 54' MATIC 6,5 - Una brutta mezzora è ampiamente sistemata dal gol nel finale, che evita ai suoi almeno la quarta sconfitta nelle ultime 5 in casa.

ZALEWSKI 5 - Non salta mai Singo e non propone cross per gli attaccanti: altra prestazione incolore. Dorme anche lui sul cross che porta al gol.

Dal 70' DYBALA 7 - Luce, linfa, prodigio. In 20 minuti scarsi crea da solo più di quanto costruito dalla Roma in una partita intera. Giocatore fenomenale, totalmente fuori contesto.

ZANIOLO 5,5 - La difesa del Toro lavora bene sia prendendolo alto sia non concedendogli campo, lui si incaponisce sbagliando spesso la scelta decisiva.

VOLPATO 5 - Ha l'attenuante della gioventù, ma la sua gara è davvero negativa: non azzecca una giocata e perde troppi palloni ingenuamente.

Dal 46' EL SHAARAWY 6 - Vivace, anche se sprecone. Non ha il killer istinct, ma almeno ci prova con continuità.

ABRAHAM 5 - Il gol di Reggio Emilia non sembra averlo scosso: gara complicatissima contro Buongiorno, che se lo mette in tasca.

Dal 70' BELOTTI 4 - Finale da incubo per il Gallo, che sbaglia un rigore fondamentale per la Roma e per la sua stagione. Un'annata terribile per un attaccante ormai smarrito.

All. MOURINHO 5 - Ritrovare Dybala non è un suo merito, una squadra che non costruisce con criterio è una sua colpa. La sua Roma si è persa per strada, preda dei suoi demoni e delle sue insicurezze: così non si va da nessuna parte.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Beffato solo da Matic, era stato fondamentale in altre due circostanze.

DJIDJI 6,5 - Dalle sue parti, semplicemente, non si passa: ogni pallone, ogni conclusione, ogni cross sono sporcati o respinti. Ingenuo nel finale su Dybala, che con una furbata gli toglie la palma del migliore in campo.

BUONGIORNO 6 - Ha il suo bel da fare con Zaniolo, ma regge sia in contrasto che in campo aperto.

Dal 51' RODRIGUEZ 5,5 - Soffre eccessivamente la corsa degli attaccanti giallorossi, che dalla sua parte trovano più terreno fertile.

ZIMA 6 - Mai bello da vedere, sempre efficace in un modo o nell'altro: difensore pane e cipolla, in puro stile Toro.

LAZARO 6,5 - Giocatore rinato, anche oggi autore di un'ottima prova: stravince il duello con Celik su entrambe le metà campo.

RICCI 6 - Solita regia pulita e precisa: ormai da tempo insostituibile.

LINETTY 7 - Fantastico nel proporsi con costanza in inserimento, da vero attaccante aggiunto: il gol arriva con un gesto tecnico davvero pregevole.

VOJVODA 5 - Mezz'ora pessima, costellata di errori: il cambio per scelta tecnica alla mezzora dice tutto della sua partita.

Dal 30' SINGO 6,5 - ottimo ingresso in campo del laterale granata: tanti palloni pericolosi, tra cui l'assist pennellato per Linetty.

MIRANCHUK 6 - Come sempre cala tantissimo alla distanza, ma nel primo tempo la fase offensiva del Torino è quasi solo farina del suo sacco.

Dall'80' RADONJIC s.v. - Non giudicabile.

VLASIC 5,5 - Manca la sua bravura ad attaccare gli spazi: ci mette meno qualità del solito.

SANABRIA 5,5 - Sbaglia un gol in avvio, poi si spende come sempre tantissimo per la squadra. Di occasioni, tuttavia, neppure l'ombra.

Dall'80' ADOPO s.v. - Non giudicabile.

All. JURIC 6,5 - Il suo Torino resta ingenuo nei momenti decisivi, ma è tornato sul binario giusto: con una partenza diversa ci si poteva togliere qualche soddisfazione in più.

