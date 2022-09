Salernitana-Empoli, match valido per la 5a giornata di Serie A, si chiude sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Satriano e Mazzocchi nel primo tempo, Dia e Lammers nella ripresa. La gara è stata arbitrata dal signor Abisso di Palermo. Con questo risultato l'Empoli coglie il quarto pareggio consecutivo, ma ancora una volta non vince. Per la Salernitana invece sfuma la vittoria nel finale, ma la squadra di Nicola continua a fare punti.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Luigi SEPE 6 - Chiamato a pochi interventi, ma quasi sempre sicuro e puntuale. Spiazzato dalla deviazione di Fazio nel finale.

Dylan BRONN 6 - In crescita costante e lo si nota fin dall'inizio. Gara senza grosse sbavature.

Norbert GYOMBER 6 - Non sbaglia praticamente nulla. Partita solida la sua finché rimane in campo. (Dal 56' Flavius DANILIUC 6,5 - Entra e dà maggiore sicurezza al reparto difensivo).

Federico FAZIO 5 - Si perde completamente Satriano in occasione del primo gol. Nella ripresa non è ancora perfetto su alcune chiusure. Il peggiore in campo dei padroni di casa.

Antonio CANDREVA 6,5 - Macina tantissimi kilometri sulla sua corsia di competenza. Però non è sempre incisivo nell'ultimo passaggio.

Lassana COULIBALY 6 - Non perfetto questa sera in confronto alle ultime incredibili uscite, è comunque nel complesso sufficiente.

Giulio MAGGIORE 6 - Ancora sufficiente in cabina di regia. Fa il suo. (Dal 71' Grīgorīs KASTANOS 5,5 - Non entra con l'aggressività corretta, si fa saltare in alcune occasioni).

Tonny VILHENA 5,5 - Un po' troppo lezioso oggi, perde diversi palloni soprattutto in fase offensiva.

Pasquale MAZZOCCHI 7 - Mezzo punto in più per il gol fatto nel primo tempo, veramente una piccola perla. Sfiora anche la doppietta ad inizio ripresa. (Dall'82' Domagoj BRADARIC S.V)

Boulaye DIA 6,5 - Tanta velocità, molto movimento, anche oggi ci mette la firma. (Dall'82' Erik BOTHEIM S.V)

Federico BONAZZOLI 5 - Abbastanza invisibile e spento. Nella prima frazione l'Empoli gioca meglio e per lui ci sono poche palle. Però l'attaccante ci mette del suo a non farsi vedere. (Dal 56' Krzysztof PIATEK 6,5 - Entra con buon piglio, cercando di farsi vedere in diverse occasioni).

All. Davide NICOLA 6,5 - Pareggio differente di quello di metà settimana scorsa, dato che fino all'80' la sua squadra era in vantaggio. Però per quanto messo in mostra nella ripresa e per quanto visto in quest'inizio di stagione, anche oggi merita la sufficienza piena.

Alberto Grassi e Norbert Gyomber durante Salernitana-Empoli - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Guglielmo VICARIO 6 - Bene in uscita e tra i pali, sicuro sui due tiri di Piatek e compagnia nella ripresa.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Spinge non con grande convinzione. L'Empoli fa sicuramente meglio sull'altra fascia.

Sebastiano LUPERTO 6 - Sicuro in difesa, non commette sbavature.

Ardian ISMAJLI 5,5 - Il più in difficoltà della retroguardia toscana.

Fabiano PARISI 7 - Prosegue il suo grande inizio di stagione. Efficacissimo sulla fascia, tanto movimento in aiuto degli attaccanti. Molti cross creati dalla sua corsia di competenza, lavoro utilissimo anche in zona difensiva.

Nicolas HAAS 5 - Ci prova, ma corre spesso a vuoto e non è mai utile ai suoi. (Dal 57' Filippo BANDINELLI 5 - Entra ma nel secondo tempo l'Empoli fatica enormemente e lui non è mai coinvolto nell'azione).

Alberto GRASSI 6,5 - Partita solida sulla mediana. Utile in fase difensiva, prova con qualche buona giocata a rendersi utile anche in avanti. (Dal 77' Razvan MARIN 5,5 - Entra ma fatica contro il centrocampo avversario che mette in campo molta più aggressività, così arriva in ritardo su tutti i palloni).

Liam HENDERSON 6,5 - Riesce a mettersi in luce con qualche percussione offensiva. Dai suoi piedi parte l'assist per il gol che apre le marcature. (Dal 66' Nedim BAJRAMI 5,5 - Non riesce ad essere incisivo nella mezz'ora giocata).

Marko PJACA 7 - Debutto stagionale con la nuova maglia, dimostra di avere lampi di un grandissimo talento. (Dal 57' Jean-Daniel AKPA-AKPRO 5 - Non bene. Si fa sentire solo per diversi falli nella zona centrale del campo).

Martin Satriano esulta dopo il gol segnato durante Salernitana-Empoli - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Martin SATRIANO 6,5 - Bravissimo a farsi trovare pronto sul cross di Henderson nel primo tempo che gli regala la prima marcatura stagionale. (Dal 77' Emmanuel EKONG 6 - Bravo con qualche buona ripartenza in velocità nel finale).

Sam LAMMERS 7 - Insufficente mercoledì contro l'Hellas, si riscatta quest'oggi con una prova importante. Ottimo primo tempo, decisivo nella ripresa con il gol del pareggio.

All. Paolo ZANETTI 6 - Alla fine, in maniera un po' fortunata, porta a casa un pareggio. Comunque l'Empoli visto in campo oggi non ruba nulla, però non vince ancora.

