Salernitana-Hellas Verona, match valido per la 9a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Krzysztof Piatek, Fabio Depaoli e Boulaye Dia. La gara è stata arbitrata da Davide Ghersini di Genova. In virtù di questo risultato i granata salgono all'11° posto con 10 punti, mentre l'Hellas Verona rimane al terzultimo posto con 5 punti in 9 giornate.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 – Niente da fare sul pareggio di Depaoli. Para tutto il resto

Norbert GYOMBER 6 – Sicuro e impeccabile. Tackle precisi e continui. Fantastico nel colpo di testa (Dal 90° SAMBIA SV)

Flavius DANILIUC 6 – Guida il reparto con personalità: spegne Henry e Djuric senza sudare

Lorenzo PIROLA 5.5 – Il gol dell’Hellas Verona è colpa della mancata comunicazione tra lui e Mazzocchi. Per il resto niente male

Antonio CANDREVA 5.5 – Partenza incoraggiante, poi Doig alza la frequenza e lui sparisce dal campo (Dal 90° BRONN SV)

Lassana COULIBALY 7 – Intensità, padronanza, qualità. Il centrocampista maliano asfalta i suoi avversari con un moto continuo da far invidia ai migliori interpreti del ruolo. Mvp

Giulio MAGGIORE SV – (Dal 9° VILHENA 6.5 – La sua qualità è fondamentale. Nicola non può prescindere da un giocatore di questo tipo. Ispira il gol del 2-1)

Ivan RADOVANOVIC 6 – L’espulsione finale non compromette il voto. Va un po’ in sofferenza nel secondo tempo, ma non perde lucidità

Pasquale MAZZOCCHI 6 – Reagisce alle offensive dell’Hellas Verona con cuore e padronanza tecnica. Mezzo voto in meno per la dormita sul gol di Depaoli

Federico BONAZZOLI 6.5 – Il play offensivo dei granata, assist meraviglioso per il vantaggio di Piatek. Giocatore fondamentale nel 352 di mister Nicola (Dal 59° DIA 7 – Entra in campo e decide il match con un gol tanto bello quanto importante. Quarta rete in campionato: vede la porta come pochi altri)

Krzysztof PIATEK 6.5 – Eccezionale lavoro spalle alla porta e grande gol con il mancino. Centravanti preziosissimo. (Dal 59° BOTHEIM 6.5 – L’assist per il gol di Boulaye Dia è un tocco delicatissimo. Mezzo voto in più)

All.: Davide NICOLA 6.5 – Il voto non è entusiasmante perché il risultato giusto era il pareggio, però il carattere di questa squadra è molto importante. Fortunato con l’ingresso di Vilhena per l’infortunato Maggiore e bravo a scegliere Botheim e Dia nel finale. I cambi gli vincono la partita

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 – Come Sepe: incolpevole su entrambi i gol

Federico CECCHERINI 6 – Lo stile va rivisto, ma l’efficacia c’è. Nel finale viene espulso dalla panchina. Poteva evitarlo. (Dall’86° CABAL SV)

Isak HIEN 5 – La forza fisica straripante non è accompagnata da altrettanta attenzione. Bruciato da Piatek in occasione del vantaggio granata. Deve migliorare in fretta

Koray GÜNTER 5.5 – In attacco colpisce una traversa importante, ma in difesa non brilla per continuità

Fabio DEPAOLI 6.5 – Non fa rimpiangere Lazovic, e questo è un grandissimo punto di partenza. In più aggiunge anche il gol. Promosso. (Dall’86° FARAONI SV)

Miguel VELOSO 5.5 – Abbastanza lento e compassato. Coulibaly lo divora. Sale un po’ di colpi nella ripresa, ma niente di trascendente (Dal 71° KALLON 6 – Prova a incidere con qualche strappo)

Adrien TAMEZE 6 – L’ancora di salvezza a centrocampo. Sempre le cose giuste con il pallone e due polmoni grandi come tutta Verona.

Josh DOIG 6.5 – Esterno veramente interessante. Dopo un primo tempo in apnea, sale di colpi e brucia la fascia con frequenza

Ajdin HRUSTIC 5 – Prestazione deludente. Svaria tanto, ma non trova mai la giocata giusta. Nemmeno nella ripresa veemente dei gialloblù (Dal 71° SULEMANA 5.5 – Esordio in Serie A: tanta frenesia)

Simone VERDI 6.5 – Colpisce un palo dal limite dell’area e ispira il secondo tempo arrembante degli scaligeri. Uno dei più positivi. Anzi, il migliore dei suoi

Thomas HENRY 5.5 – Lui non la prende mai, ma i compagni lo aiutano il giusto... Troppo solo là davanti (Dal 46° DJURIC 5.5 – Niente di che. Di testa, che poi è la specialità della casa, ne prende pochissime)

All.: Gabriele CIOFFI 5 – Un tempo non basta. 45 minuti non sono sufficienti per vincere le partite. Poi, d’accordo, il pari era il risultato giusto, ma se ne ha vinta solo una nelle prime 9 un motivo c’è. Cinque punti sui 27 a disposizione. Ora rischia il posto…

