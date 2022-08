Sassuolo-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023, è terminato sul punteggio di 1-0 , frutto della rete di Domenico Berardi, che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo in maglia neroverde fino al 2027. La gara è stata arbitrata da Colombo. Con questo risultato gli emiliani trovano i primi tre punti in campionato e si risollevano dalla brutta batosta della prima di campionato contro la Juventus, mentre per i giallorossi arriva un'altra sconfitta di misura. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle del Sassuolo

Serie A Il Sassuolo si riscatta con una perla di Berardi: 1-0 sul Lecce 5 ORE FA

Andrea CONSIGLI 6,5 - Deve impegnarsi soltanto per un tempo con le due parate su Ceesay che evitano il vantaggio avversario, ma resta sempre sveglio e dopo mesi ritrova la porta inviolata.

Jeremy TOLJAN 6 - Prova a mettere pepe dalla destra, ma non impensierisce mai la difesa giallorossa con i suoi traversoni. Attento dietro, rimedia un giallo tattico per evitare l'ultimo assalto del Lecce.

Martin ERLIC 6,5 - Muro difensivo, soprattutto nel secondo tempo quando riesce a frenare l'esplosività di Banda. Finalmente la retroguarda neroverde ritrova certezze.

Ceesay, Erlic, Sassuolo-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

Gian Marco FERRARI 6 - Rischia la frittata quando scivola e lascia campo aperto a Ceesay nel primo tempo, offrendogli l'azione più pericolosa in tutta la partita degli ospiti. Salvato dal portiere compagno di squadra, per il resto buona gestione.

ROGERIO 5,5 - Primo tempo ok, nella ripresa invece viene sempre scartato sulla propria fascia, procurandosi un gran mal di testa.

Davide FRATTESI 5,5 - Buone cose anche in fase offensiva oltre che nel possesso palla, ma viene sempre bloccato. Come per la maggior parte della squadra, nel secondo tempo cala d'intensità e rende legnosa la manovra offensiva. Brutta la palla persa da cui riceve l'ammonizione (dall'80 Abdou HARROUI s.v.).

Maxime LOPEZ 6 - Torna in campo dopo la squalifica e il Sassuolo ritrova equilibrio a metà campo. Ai limiti dell'indispensabile, la dirigenza lo sa bene e se lo tiene stretto.

MATHEUS HENRIQUE 5,5 - Aperture di gioco che permettono ai neroverdi di sciogliersi dopo un avvio in cui la squadra subisce (suo l'"assist" per il calcio d'angolo che porta al gol di Berardi). Da migliorare la fase difensiva, rischia il rosso per una deviazione col braccio al limite dell'area mentre era già ammonito (dal 64' Kristian THORSTVEDT s.v.).

Domenico BERARDI 7,5 - Per decidere una partita del genere serviva soltanto una perla come quella scagliata di sinistro al volo da fuori area del capitano neroverde. Continua ad inventare nel secondo tempo, anche quando i compagni di squadra tirano i remi in barca, da vera bandiera quale sta diventando.

L'esultanza di Domenico Berardi, Sassuolo-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

Andrea PINAMONTI 5,5 - Rimandato al debutto da titolare in neroverde. Poche occasioni, vero, ma anche poco incisivo lì davanti. (dal 64' Gregoire DEFREL 6: entra in campo in un momento in cui tutto il resto della squadra, tranne Berardi, sente già la pancia piena dal punto di vista offensivo, dunque non può fare nulla).

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - La scommessa di metterlo nel tridente d'attacco deve ancora trovare pieno consenso, ma si mette un po' meglio in luce rispetto alla sconfitta di sei giorni prima, come la conclusione che ha portato al corner decisivo della partita (dal 96' Kaan AYHAN s.v.).

All. Alessio DIONISI 6 - Il cambio modulo comincia a funzionare, anche se il centrocampo è da rivedere dopo la snaturalezza di Frattesi ed Henrique dai ruoli abituali (si è notato anche nelle valutazioni). La squadra non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e resta ancora il problema cronico di non essere in grado di chiudere il risultato, ma questa volta è andata bene.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Può usare i guanti solo per applaudire Berardi sul gol subito. Per il resto è buona parte merito suo se tiene in partita il Lecce.

Valentin GENDREY 6 - Concede poco agli avversari e nel secondo tempo contribuisce all'assalto per il tentato pareggio, mettendo anche lui in crisi Rogerio.

Federico BASCHIROTTO 6 - Non sempre pulito, ma attento per tutto il match, a differenza del compagno di reparto.

Alexis BLIN 5 - Troppo traballante, soffre i pochi minuti di pressing e rischia di sbagliare il retropassaggio in un paio di occasioni. Se - Troppo traballante, soffre i pochi minuti di pressing e rischia di sbagliare il retropassaggio in un paio di occasioni. Se le indiscrezioni sul colpo Umtiti trovassero nero su bianco, purtroppo sappiamo chi sarà il primo a farne le spese.

Antonino GALLO 6 - Deve resistere alla carica di Berardi e tutto sommato fa bene il suo dovere, dato che l'attaccante neroverde è pericoloso solo sulla distanza e sui calci piazzati. Manca ancora di apporto in fase offensiva.

Kristijan BISTROVIC 5,5 - Fuori partita, pochi movimenti e baricentro troppo basso (dal 71' Thohir HELGASON 6: fa scorrere un brivido sulla schiena del Sassuolo con una bella punizione).

Morten HJULMAND 6 - Più schiacciato e impreciso rispetto a quello che avevamo conosciuto all'esordio in Serie A, ma resta un valido perno per la formazione salentina.

Joan GONZALEZ 6 - Primi 45 minuti di sofferenza, cresce nella ripresa quando trova intesa con il neoentrato su quella fascia. Ha sui piedi l'occasione più ghiotta del pareggio (dall'80' Kristoffer ASKILDSEN s.v.).

Gabriel STREFEZZA 6 - A sprazzi tra i primi venti minuti e la ripresa, ma è colui che crea maggiori pericoli alla difesa del Sassuolo mettendo in area traversoni spinosi che però i compagni non riescono a colpire verso la porta (dal 90' Marcin LISTKOWSKI s.v.).

Gabriel Strefezza, Matheus Henrique, Sassuolo-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

Assan CEESAY 6 - Una conclusione dalla distanza e una chance nitidissima nel primo tempo: sono gli unici tiri nello specchio della partita per il Lecce. Nella ripresa avrebbe la possibilità di pareggiare ma si fa sorprendere, poi finisce in ombra (dall'80 Lorenzo COLOMBO s.v.: chiamato all'appello solo su un lancio disperato).

Federico DI FRANCESCO 5 - Assente nella manovra offensiva giallorossa, tanto che viene mandato giù all’intervallo e con il suo sostituto la musica cambia (dal 46’ Lameck BANDA 6,5: trasforma il "lato debole" in campo minato grazie alla sua esplosività, impatto incredibile sul match. Peccato solo per non aver contribuito sul risultato).

All. Marco BARONI 6 - Il Lecce fa la partita nei primi 20 minuti, poi gioca di contropiede fino all'intervallo. Con l'ingresso di Banda si vede finalmente l'idea di gioco e le verticalizzazioni veloci fanno soffrire gli avversari.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Sassuolo-Lecce: probabili formazioni e statistiche 18/08/2022 ALLE 12:06