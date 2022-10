Spezia-Fiorentina, match valido per 12a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Milenkovic e Cabral per la Viola e di Nzola per lo Spezia. Con questo risultato la Fiorentina trova la terza vittoria stagionale e sale a quota 13 punti; i liguri restano al palo a 9. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 – Prova a salvare nel finale con un guizzo davvero felino. Ma non basta: Cabral è pronto e Kiwior non chiude le gambe.

Ethan AMPADU 6,5 – Buona gara dove limita molto le sfuriate di Kouame. Uno dei migliori dello Spezia.

Jakub KIWIOR 6 – Di testa le prende quasi tutte e la sua è certamente una partita precisa. Certo, per quanto concitata l’azione, prendere il tiro di Cabral sotto le gambe quando si è sulla linea di porta non è una gran figura. Sarebbe stato uomo parti.

Dimitrios NIKOLAOU 5 – Brutta quella gamba testa sullo stinco di Cabral perché rovina una prestazione sicuramente positiva ma soprattutto mette nei guai la sua difesa. Che infatti poco dopo è mal piazzata e subisce il gol della Viola.

Emil HOLM 5,5 – Rispetto ad altre uscite stagionali sicuramente meno brillante. Paga anche l’infortunio. Dal 67’ David STRELEC 6 – Buon ingresso in campo. Impegna Terracciano con una bella conclusione dal limite.

Albin EKDAL 6 – Tanta, tanta legna in mezzo al campo con una bella quantità di palloni recuperati. Non sempre però escono poi ‘ripuliti’.

Mehdi BOURABIA 6 – Partita sicuramente onesta anche la sua. Davanti alla difesa lavora discretamente da schermo.

Kevin AGUDELO 6,5 – Scatenato in avvio, è uno dei migliori nel primo tempo, fornendo giocate individuali poi utili anche al fronte offensivo. Cala alla distanza. Ma la partita è positiva.

Arkadiusz RECA 6 – Un’oretta onesta, senza però particolari spunti offensivi che aiutino la manovra dei liguri. Dal 61’ Kelvin AMIAN 6 – Non cambia la storia dopo il suo ingresso in campo.

Emmanuel GYASI 5,5 – E’ nel vivo delle azioni offensive dello Spezia, specie nel primo tempo. Proprio in quelle occasioni però è un po’ troppo impreciso, avrebbe insomma potuto concretizzarle meglio. Dall’83’ Petko HRISTOV – sv.

M’bala NZOLA 6,5 – Si vede paradossalmente meno di Gyasi, ma è più incisivo quando gli capita la palla buona. E infatti la butta dentro.

All. Luca GOTTI 6 – Non si può punire il tecnico dello Spezia. La sua squadra ha fatto una buona prestazione anche oggi e ha pagato dazio solo nel finale. Nel primo tempo i suoi, in particolare, hanno anche giocato meglio. Certo, un po’ come succede a Cremona con Alvini, dopo 12 giornate ci sono un po’ troppi complimenti e un po’ poche vittorie. Servirà invertire la rotta.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 7 – Il vero uomo partita della Fiorentina. Tantissimi interventi decisivi nel primo tempo; così come un paio di parate nella ripresa. Se la Viola porta via i 3 punti è anche – se non soprattutto – merito suo.

DODO 5,5 – Non una gran partita. Qualche sbavatura dietro e poco apporto alla fase offensiva. Dal 77’ Aleksa TERZIC – sv.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – I primi 10 minuti sono un autentico incubo, con lo Spezia che crea 2 occasioni in cui ha su entrambe evidenti colpe. Si redime però con il gol e con la più quadrata prestazione della ripresa.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6 – Tante sbavature anche per lui, con una partita non certamente brillante per la pulizia nelle uscite.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – Una partita senza particolari squilli. Il mezzo voto in più è per aver calciato forte e teso quel bel pallone per la testa di Milenkovic.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Fa fatica in mezzo al campo per buona parte del primo tempo, ma migliora un po’ con il passare dei minuti. Si sono viste in ogni caso sue partite migliori. Dal 63’ Riccardo SAPONARA 5 – Entra e sbaglia tutto quel che si può sbagliare, persino il tocco su una punizione calciata a due dal limite. Nel finale a specchio ancora aperto ci mette una vita a calciare: per sua fortuna sulla ribattuta c’è Cabral a regalare i 3 punti.

Sofyan AMRABAT 5 – Perde tanti duelli e non incide. Non a caso Italiano lo cambia dopo 45 minuti. Dal 46’ Alfred DUNCAN 6 – Un po’ più di fisico ed energia per la Fiorentina.

Rolando MANDRAGORA 5,5 – Anche per lui una partita ricca di imprecisioni e di qualche tiraccio da fuori.

Jonathan IKONE 6,5 – Il migliore del fronte offensivo della Fiorentina. Tanto movimento, è nell’azione decisiva finale così come in quell’assist ben servito a Jovic nel primo tempo che il serbo aveva mandato sul palo. Dal 92’ MALEH – sv.

Luka JOVIC 6 – Qualche guizzo, un palo – dove però poteva far meglio – e una bella azione personale nella ripresa. Certo da uno con la sua qualità ci si aspetta sempre qualcosina in più. Dal 77’ Arthur CABRAL 7 – E’ un gol troppo pesante per non valere automaticamente il premio di ‘uomo partita’. Tre punti di cui la Fiorentina aveva proprio bisogno per rilanciarsi un po’ anche in campionato.

Christian KOUAME 6,5 – Salva una gara a lungo non particolarmente brillante con la giocata nel finale che fornisce il pallone a Saponara – da cui nasce poi il gol di Cabral.

All. Vincenzo ITALIANO 6 – Gli è girata bene. La sua squadra parte dormendo – i primi 10 minuti sono quasi da shock – e si salva con il gol di Milenkovic. Poi lo Spezia pareggia ed è tenuto su da Terracciano. Infine Nikolaou si fa cacciare e la Viola nel finale trova i 3 punti. Tre punti che probabilmente non avrebbe meritato al netto di tutto. La squadra brillante dell’anno scorso, per ora, resta un ricordo.

