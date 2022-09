Udinese-Inter, match valido per la 7a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1, frutto delle reti di Barella, Bijol ed Arslan e dell'autorete di Skriniar. La gara è stata arbitrata dal signor Valeri della sezione di Roma. Con questo risultato i friulani volano al comando della classifica, mentre per gli uomini di Inzaghi arriva la terza sconfitta stagionale in campionato.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

SILVESTRI 6 - Rischia su Lautaro, ma l'argentino lo grazia. Attento su Bastoni, graziato da Dumfries.

PEREZ 6,5 - Senza sbavature e stranamente poco irruento: resta nel suo e lo fa benissimo.

BIJOL 7,5 - Difensore di ottimo livello: comanda la difesa alla grande e trova un gol importante e meritato, per lui e per la super squadra in cui gioca.

BECAO 7 - Combattente come pochi ce ne sono nel nostro campionato: fa la guerra con tutto ciò che è nero e azzurro. E la vince, sempre.

PEREYRA 6,5 - Fa ammattire la difesa nerazzurra tra tagli, triangolazioni e uno contro uno. Sottil, reinventandolo esterno, ha vinto una grande scommessa.

Dal 69' EHIZIBUE 6 - Buon ingresso in campo, mantiene alto il livello.

LOVRIC 6,5 - Molto bene sia nella gestione del pallone che, soprattutto, negli inserimenti dalle retrovie: centrocampista molto interessante.

Dal 79' ARSLAN 7 - Mette la ciliegina su una straordinaria torta: un gol che difficilmente dimenticherà.

WALACE 6,5 - Cresciuto moltissimo rispetto allo scorso anno: da improvvisato è diventato regista credibile, persino di discreta qualità.

MAKENGO 6 - Emblema del centrocampista "pane e cipolla": pochi merletti, tanta sostanza. E anche oggi non si smentisce.

Dal 61' SAMARDZIC 6,5 - Sempre un piacere vederlo giocare, specialmente in campo aperto quando sprigiona corsa e grande tecnica.

UDOGIE 5,5 - Stranamente gara piuttosto deludente: non mette mai pressione a Dumfries commettendo anche diversi errori tecnici.

Dal 79' EBOSSE s.v. - Non giudicabile.

BETO 5,5 - Si sbatte, ma non trova campo per esprimersi. E' il meno pericoloso degli attaccanti friulani.

Dal 69' SUCCESS 6 - Più attivo, toglie riferimenti importanti ai difensori nerazzurri.

DEULOFEU 7 - Un palo, due assist: quando si dice che per iun attaccante conta solo segnare non credeteci sempre. Mente creativa di questa Udinese da urlo: la rete arriverà di certo, il resto è già tutto lì in abbondanza.

All. SOTTIL 8 - Primo artefice di un progetto esaltante: la sua Udinese schiaccia tutti senza colpo ferire. Corsa, forza, qualità: non manca nulla. Sognare è gratis...

Lautaro Martinez deluso con Dzeko e Darmian

Le pagelle dell'Inter

HANDANOVIC 6 - bravissimo in un paio di circostanze, sui gol può oggettivamente poco.

SKRINIAR 5 - Autogol pesante, troppi errori a contorno: non è sereno e non riesce ad esprimersi ai suoi livelli.

ACERBI 5 - Ha problemi persino contro un Beto non irresistibile. Gara negativa, ma può consolarsi: l'uomo che ha sostituito è riuscito a far peggio in neanche 10 minuti.

Dal 79' DE VRIJ 4 - Entra, regala un corner e si perde l'uomo nella stessa situazione: mamma mia...

BASTONI 4,5 - Irriconoscibile. Lento ed impacciato nella gestione del pallone, costantemente disattento in marcatura: in linea con l'avvio di stagione horror.

Dal 31' DIMARCO 5,5 - tanto fumo, poco arrosto. ma almeno aggiunge qualcosa...

DUMFRIES 5,5 - Vince il duello a distanza con Udogie, ma non regala poi chissà quanti spunti. Si mangia un gol abbastanza semplice.

MKHITARYAN 4,5 - Invisibile, non regala un briciolo di qualità né personalità. Il cambio alla mezzora sorprende, ma la prestazione resta pessima.

Dal 31' GAGLIARDINI 4,5 - Può una squadra come l'Inter accettare cotanta mediocrità in mezzo al campo?

BROZOVIC 5 - Scollegato, totalmente fuori giri. Contro la Roma non ci sarà: assenza pesante.

BARELLA 6 - Lo salvano il gol e la solita predisposizione al sacrificio, per il resto anche lui ci mette poco e nulla.

DARMIAN 5 - Non sempre è utile essere soldatini. Si barcamena come può per fermare le folate friulane, non sempre riuscendoci.

Dal 67' D'AMBROSIO 5 - Sommerso come il resto della difesa.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Evanescente e mal servito, oggi anche lui è sparito presto.

DZEKO 6 - Unico lì davanti a capirci qualcosa. Si muove su tutto il fronte cercando spazi e provando a fare da riferimento. Esce stremato.

DAL 67' CORREA 5 - Non avessero annunciato il cambio non ci saremmo accorti di kui.

All. INZAGHI 4 - E' ora di accantonare la fenomenite e cominciare a capirci qualcosa: due cambi alla mezz'ora, nelle difficoltà, sono una zappa sui piedi che crea solo malumore. Non azzecca niente e legge male la partita: serve una svegliata, in primis da parte sua.

