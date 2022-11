Udinese-Lecce, match valido per la 13a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-1 frutto delle reti di Colombo al 33' e di Beto al 68'. La gara è stata arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. L'Udinese scavalca momentaneamente la Juventus, il Lecce sale a +3 sulla terzultima casella. Nei friulani poche sufficienze, con Deulofeu ed Ebosse sottotono. Nel Lecce brilla il reparto arretrato: Gallo, Baschirotto e Umtiti promossi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: sicuro su un'uscita nei minuti finali, per il resto pochi interventi chiave.

Nehuen PEREZ 5,5: senza infamia e senza lode, la pressione del Lecce gli arreca poco stress. L'highlight della sua serata è una "parata" di testa sul colpo a botta sciura di Gonzalez.

Jaka BIJOL 6,5: rende la vita difficile a Colombo, vincendo quasi tutti i duelli ravvicinati. Poco partecipe nella manovra friulana, ma il suo compito lo svolge egregiamente.

Enzo EBOSSE 5: ingenuo in occasione dell'1-0 targato Colombo. Serviva più lucidità in marcatura.

Kingsley EHZIBUE 6,5: l'uscita di scena improvvisa di Udogie lo lancia in una serata da protagonista. Il Lecce preme soprattutto sulla sua fascia, lui digrigna i denti e mostra grande tenacia nel difendersi. (Dal 79' NUYTINCK sv)

Lazar SAMARDZIC 5: non trova mai il tempo e il passo gara per incidere. (Dal 79' JAJALO sv)

WALACE 6: ubiquo e arcigno, anche quest'oggi è un infallibile ruba-palloni.

Tolgay ARSLAN 5: qualche guizzo nello stretto, ma manca il mordente. (Dal 64' SUCCESS 7: il suo ingreso sblocca la serata bianconera. Assist per Beto e impatto immediato).

Roberto PEREYRA 5,5: gara a strappi, è il più velenoso ma anche il meno incisivo. Clamorosa l'occasione sprecata al 94'.

BETO 7: maltratttato per più di un'ora da Baschirotto e Umtiti, ma soprattutto dal compagno Deulofeu. Alla fine riesce a districarsi dal caos offensivo della Dacia Arena con un gol da rapace.

Gerard DEULOFEU 5: lo zampino nell'azione dell'1-1 non lo redime del tutto. Continuano gli sprechi sottoporta. Manca di cinismo sia nel concludere che nel duettare con Beto. (Dall'89' EBOSELE sv)

All. Andrea SOTTIL 5,5: la sua Udinese rimedia ancora nel secondo tempo, con un'altra prestazione a metà. Ora la vittoria manca da cinque partite, e il sogno friulano sembra sempre più lontano.

Un'azione di gioco tra Udinese e Lecce Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 7: tocca sempre a lui risolvere le partite. Questa volta ipnotizza Pereyra allo scadere incidendo il suo nome su un punto prezioso.

Valentin GENDREY 5,5: contro la Juve era stato uno dei migliori. Questa sera pochi spunti nel contesto di una gara giocata in sordina.

Samuel UMTITI 7: complementa bene Baschirotto in copertura, serrando la retroguardia. (Dal 58' DERMAKU 4,5: entra, si perde Beto sull'1-1, si infortuna e lascia i suoi in inferiorità numerica. Che incubo).

Federico BASCHIROTTO 7,5: si stampa sulla schiena di Beto e finisce per dominare l'arduo confronto fisico. Serata da incorniciare.

Antonino GALLO 7,5: il vantaggio di Colombo sgorga da una sua giocata coraggiosa, poi un palo clamoroso dai 30 metri. Motore in più di questo Lecce, gioca a memoria.

Joan GONZALEZ 6,5: prestazione altruista, è il più attento nel cercare e rifornire i propri compagni là davanti, rendendosi vertice in interessanti triangolazioni. Manca però la continuità sui 90'. (Dall'83' BISTROVIC sv)

Morten HJULMAND 6,5: imprescindibile la sua autorità in mezzo al campo. Sradica palloni col fisico e pennella bene per la profondità dei suoi attaccanti.

Alexis BLIN 6: genera grande quantità e spinta, sostenendo il bel calcio di Baroni. Poco fortunato su un paio di incursioni.

Gabriel STREFEZZA 6: pronti via, il palo lo maledice un'altra volta dopo appena 2'. La sua qualità, combinata con quella di Banda, può svoltare la stagione dei pugliesi. Basta solo trovare il modo per innescarla. (Dal 73' DI FRANCESCO 5,5: non si ritaglia nessuna chance clamorosa)

Lorenzo COLOMBO 7: il duello con Bijol si rivela più spinoso del previsto, ma si rifa con gran cinismo eludendo la marcatura di Ebosse e replicando la gioia del Maradona. Decisivo, pur soffrendo. (Dal 73' CEESAY 5,5: sgomita molto, ma non si libera dalla morsa difensiva avversaria).

Lameck BANDA 6,5: ripiega, si accentra e fa di tutto per dare respiro alla manovra salentina. Scommessa vinta da Baroni. (Dall'83' OUDIN sv)

All. Marco BARONI 6,5: il Lecce rinnova il suo calcio coraggioso e strappa un altro punticino prezioso. Ora però bisogna imparare a vincere.

