Udinese-Torino, match valido per l'11a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Ola Aina, Deulofeu e Pellegri. La gara è stata arbitrata dal signor Marchetti della sezione di Ostia Lido. Con questo risultato i granata mettono fine a una striscia di cinque partite consecutive senza successi, mentre i friulani incappano nella sconfitta in campionato dopo nove risultati utili di fila..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

SILVESTRI 6 - Aina lo fredda senza diritto di replica pellegri gli scarica un missile terra aria alle spalle. Attento sulle altre situazioni.

PEREZ 5 - Sembra sempre gli manchi qualcosa, su vari aspetti: a volte sbaglia la marcatura, a volte il posizionamento, a volte questo, a volte quell'altro. Vanno bene le doppiette, ma dietro non è affatto solido.

Dall'80' EHIZIBUE s.v. - Non giudicabile

BIJOL 5,5 - Legge male un solo taglio, ma è quello decisivo. Peccato, fino al gol di Pellegri (che ha sulla coscienza) aveva giocato una gara praticamente perfetta.

EBOSSE 5,5 - Sbilanciato verso il centro dell'area sulla rete di Aina, non sempre sicurissimo.

PEREYRA 5 - Ci capisce poco in entrambe le metà campo, non è ispirato e non trova i suoi soliti canali. Peggior partita stagionale.

SAMARDZIC 5 - Mai in partita, non riesce a proporsi o ad accendersi e di fatto impedisce ai suoi di sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo. Passo indietro considerevole.

Dal 65' LOVRIC 6 - Gioca da regista basso senza grandi velleità, ma sostanzialmente non commette errori.

WALACE 5,5 - Manca la sua solita regia: oggi non detta i tempi di gioco con la solita precisione, nonostante il 3 vs 2 con i mediani avversari.

Dall'81' NESTOROVSKI s.v. - Non giudicabile.

MAKENGO 5,5 - Non manca mai di spendersi, soprattutto in copertura, ma la sua diga oggi tiene meno del solito. Nessun inserimento dalle retrovie degno di nota.

Dal 65' ARSLAN 5,5 - Non regala alcun apporto aggiuntivo alla squadra. Entra nervoso e fa inalberare chiunque.

UDOGIE 6,5 - In pressione alta è un demonio, sempre reattivo a sfruttare qualunque errore: il pareggio è praticamente tutto merito del suo intuito. La gamba, si sa, è da Premier League: di quella non ci stupiamo più.

DEULOFEU 6,5 - Ormai sbloccato anche in zona gol e faro indiscutibile in una squadra estremamente fisica. oggi però, rete a parte, combina poco anche grazie ad un ottimo Toro, che non gli concede mai l'uno contro uno.

SUCCESS 6,5 - Impressionante la sua fisicità, determinante quanto il suo spirito di sacrificio: porta a spasso da solo tutta la linea del Torino, lavorando alla grande come attaccante di riferimento.

Dal 65' BETO 6 - Milinkovic nel finale gli nega la gioia del pari con un super intervento.

All. SOTTIL 5 - La striscia si è interrotta, come era lecito attendersi prima o poi. A sorprendere in negativo è però l'incapacità dei suoi di trovare soluzioni nello sporco della partita, aspetto chiave del fantastico inizio di stagione friulano. La vittoria comincia a mancare da un po': niente allarmismi, ma giusto abbassare la testa per ripartire.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Locura totale, nel bene e nel male: il gol di Deulofeu nasce dalla sua pessima idea di far iniziare la costruzione a Zima, ma tra i pali è praticamente perfetto, addirittura esaltante quando strozza in gola a Beto l'urlo per il gol del pareggio con un grande intervento.

ZIMA 5,5 - Inspiegabile il regalo ad Udogie, che di fatto complica le cose al Toro in una fase piuttosto tranquilla del match. Molto bene sulle letture difensive, anche se non basta per la sufficienza.

SCHUURS 6,5 - Grande lavoro a protezione dell'area: dalle sue parti non passa un singolo pallone.

BUONGIORNO 6,5 - Capitano dalla faccia pulita, di altri tempi. Preciso ed attento nella maggior parte delle situazioni in cui è coinvolto, bene anche nei duelli.

AINA 7 - Grande passo in proiezione offensiva: approfitta alla grande dell'assist al bacio di Miranchuk, segnando un gol molto bello. Quando non ne ha più, arretra a difesa del fortino con sorprendente abnegazione.

LUKIC 6,5 - Verrebbe voglia di clonarlo, se non fosse che già da solo fa per tre. E' ovunque e ovunque sta incide sempre: fondamentale averlo reintegrato.

RICCI 6 - Ingranaggiuo chiave del centrocampo: la sua gestione dei ritmi aiuta molto i compagni di reparto a concentrarsi maggiormente sul gioco in verticale.

Dal 66' LINETTY 6 - Quando c'è da distruggere più che costruire è molto più a suo agio. Resiste alla grande a guardia del fortino.

LAZARO 6 - Bel lavoro a sinistra a coadiuvare Vlasic, creando un altro canale da sfruttare in verticale. Non sempre perfetto nell'ultimo passaggio.

Dal 61' VOJVODA 6 - Gara onesta senza squilli, si fa vedere giusto per un paio di cross.

MIRANCHUK 6 - Si accende e si spegne, quando l'interruttore è su inventa calcio. Fantastico l'assist per Aina, ma l'assenza di continuità di rendimento pesa.

Dal 61' RADONJIC 6,5 - Ottimo ingresso in campo: la sua mezzora è ricca di giocate incisive.

VLASIC 6,5 - Sgasa a sinistra come e quando vuole, rimbambendo Perez e Pereyra. Spesso sembra andare ad un'altra velocità.

PELLEGRI 7 - Tanto lavoro sporco e una sola occasione, tradotta in un destro fulminante che si insacca all'incrocio dei pali. Il Toro crede tanto in questo ragazzo, che finalmente ha risposto presente.

Dal 90' KARAMOH 5 - Tanto inconcludente da innervosire, si mangia l'impossibile nel finale impedendo ai suoi di festeggiare risparmiandosi qualche tensione di troppo.

All- JURIC 7 - Il suo Toro rinasce e, finalmente, trova risposte dall'attacco. Questa vittoria per i suoi può rappresentare un salto di qualità definitivo a livello di mentalità e convinzione. Fantastia la preparazione della partita su Deulofeu, mai messo in condizione di incidere con continuità.

