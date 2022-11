Verona-Juventus, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto del gol decisivo di Moise Kean. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Con questo risultato il Verona resta ultimo mente la Juventus sale al terzo posto, a quota 28 e -2 dal Milan. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Verona

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6 – In sostanza a lungo inoperoso per tutta la partita.

BREMER 6 – Gara attenta in copertura, senza sbavature.

Leonardo BONUCCI 6 – Più di un’imprecisione, specie nel primo tempo. Nella ripresa però sale e nonostante il brivido nel finale con l’episodio del rigore, alla fine è una partita sufficiente.

DANILO 6,5 – Il migliore ancora una volta nella linea difensiva dei bianconeri. Sempre attento nelle letture, ci sono almeno un paio di chiusure decisive.

Juan CUADRADO 5,5 – Si perde Dawidowicz e rischia grosso a inizio secondo tempo. Più in generale non crea quasi mai la superiorità numerica di un tempo. Dal 79’ Alex SANDRO 4 – Un cartellino e mezzo in dieci minuti: prima giallo e poi rosso diretto. Non era facile.

Nicolò FAGIOLI 6,5 – Tante belle giocate in una partita a lungo con pochi spazi. Fagioli dimostra ancora una volta di avere tecnica e QI calcistico di livello. Dal 63’ Fabio MIRETTI 6 – Un buon impatto con la gara. La Juve passa, poi si mette a fare densità insieme a tutti i compagni.

Manuel LOCATELLI 6 – Una partita con pochi squilli per il centrocampista italiano, che è poco preciso nelle conclusioni e in qualche giocata. Non perde però mai la lucidità nella gestione del ruolo. Dal 63’ Leandro PAREDES 6 – Una mezz’ora finale senza particolari squilli.

Adrien RABIOT 6,5 – Si conferma uno degli uomini più importanti in questa fase della Juventus. In una squadra che non brilla certo per spettacolo, la sua presenza fisica è importante, così come qualche strappo. E’ nell’assist decisivo che porta ai 3 punti.

Filip KOSTIC 6 – Forse meno incisivo rispetto alle ultime uscite, ma il Verona aveva fatto i ‘compiti a casa’ e sapeva cosa aspettarsi. Spesso raddoppiato, lavora per la squadra ma non fa la differenza.

Moise KEAN 7 – Un guizzo e poco più, ma è quel che serve stasera alla Juve per sfondare la resistenza del Verona. Bravo, insomma, a farsi trovare pronto quando serviva. Dal 69’ Angel DI MARIA 6 – Prova un paio di giocate del suo livello. Senza strafare, senza esagerare.

Arek MILIK 6 – Tecnicamente resta un giocatore di alto livello. Da ammirare un controllo e tiro dal limite nel primo tempo, inventato quasi dal nulla. In una Juve che produce pochissimo, si conferma molto attento.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – La peggior difesa del campionato – 26 gol subiti prima di oggi, 27 al triplice fischio – fa un figurone, imbrigliando a lungo i bianconeri in una partita scorbutica e oggettivamente bruttina. Ma alla fine vince. Anzi: vince come piace a lui, col ‘corto muso’ tanto caro alla sua idea di calcio. I dubbi restano leciti: è una Juve realmente guarita quella che soffre così a Verona? A voi la risposta. Intanto i bianconeri sono terzi a -2 dal Milan.

