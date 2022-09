Leandro Paredes in casa Juventus. Il centrocampista argentino, uno dei migliori nella sfida di Champions League entusiasta di questa nuova avventura, con una squadra che aveva sfiorato da vicino più volte nel corso della sua carriera. Tempo di presentazione ufficiale perin casa Juventus. Il centrocampista argentino, uno dei migliori nella sfida di Champions League persa 1-2 contro il Paris Saint-Germain (suo ex club), si è dettodi questa nuova avventura, con una squadra che aveva sfiorato da vicino più volte nel corso della sua carriera.

"Ho scelto la Juve perché è una squadra in cui da sempre volevo venire. Siamo stati vicini tante volte, quest'anno è stata la decisione corretta. Volevo tornare in Serie A, giocare in questa squadra e sono molto felice di esserci. Per noi ogni partita è difficile, anche e soprattutto la prossima in casa contro la Salernitana".

La prima impressione sulla Juventus

"Le impressioni sono sempre buone. So che sono arrivato in una squadra con giocatori e allenatore molto forti e che possiamo fare meglio rispetto alle mie prime due partite. Sono felice di essere qui e spero di dare il mio contributo alla squadra in tutte le partite".

Su cosa può dare in più ai bianconeri

"Cercherò di dare sempre il 100%, quello che mi chiede il mister e sapere cosa ha bisogno la squadra in ogni momento. Cercherò di aiutare, di essere vicino ai centrali di difesa, quindi spero un po' di tutto. Andare a prendere palla davanti la difesa è ciò che mi piace; mi piace questo ruolo vicino ai centrali e alla nostra porta, cercherò di farlo sempre meglio".

Sull'estate vissuta con Di Maria

"Dal momento in cui ho saputo che sarebbe venuto qui, abbiamo iniziato a parlare della possibilità di venire qui anche io. Le nostre famiglie sono amiche hanno cominciato a parlarne. Dopo un paio di giorni ho deciso di venire qui, facendo di tutto per venire. Sono stato sempre tranquillo e avevo fiducia non solo in me, ma anche nella società. La Juve era convinta di fare questa scelta e anche io, ora sono molto felice. Spero di convincerlo a restare qui a lungo, gli ho già chiesto due volte di restare un altro anno con noi ".

Sul bisogno di verticalità della squadra

"Sì è una cosa che mi ha chiesto fin da subito Allegri. So che posso dare questo alla squadra e spero di poter aiutare il club con le mie doti".

Sulle mancanze della Juve rispetto alle big europee

"Penso che dopo i primi 20' col PSG abbiamo fatto una grandissima partita, dimostrando di potercela giocare contro tutti. Speriamo di poter continuare a lavorare, a migliorare e sicuramente avremo risultati sempre positivi. Si può sempre migliorare secondo me, anche quando si vince. Abbiamo fatto meglio a Parigi che a Firenze, sicuramente potremo fare ancora meglio".

