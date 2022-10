FInisce in parità la sfida tra neopromosse al "Via del Mare". Meglio i grigiorossi di Alvini, in generale, ma partita che termina col botta e risposta su calcio di rigore: prima (al 19') ospiti avanti con Ciofani - massima punizione concessa per un'uscita fallosa di Falcone su Okereke - poi (al 42') Strefezza, per un intervento irregolare dello stesso Okereke su Gendrey. Nel secondo tempo, le occasioni migliori le ha la Cremonese, con Lecce inspiegabilmente in ritirata per quasi tutta la frazione. Con questo risultato, i salentini salgono a 7 punti in classifica. I lombardi, ancora a caccia della prima vittoria, a quota 3.

Il tabellino

LECCE-CREMONESE 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (60' Pezzella); Gonzalez (70' Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (70' Blin); Strefezza (84' Di Francesco), Colombo (46' Ceesay), Banda. All.: Baroni.

Cresmonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (74' Quagliata); Ascacibar (65' Meïté), Castagnetti; Zanimacchia (83' Buonaiuto), Pickel, Okereke (74' Afena-Gyan); Ciofani (65' Dessers). All.: Alvini.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Gol: 19' rig. Ciofani (C), 42' rig. Strefezza (L).

Assist: -

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Falcone, Okereke, Askildsen, Pezzella.

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

12' - PERICOLO CREMONESE! Punizione interessante di Castagnetti dalla sinistra: Pickel ci arriva di testa, ma spedisce alto.

19' - GOL DELLA CREMONESE CON CIOFANI SU RIGORE! Penalty assegnato per un intervento falloso in uscita di Falcone su Okereke. Dal dischetto, Daniel Ciofani beffa l'estremo difensore giallorosso con una conclusione davvero precisa: 0-1!

29' - BELLA SCORRI-BANDA! L'esterno sinistro scappa via al diretto avversario ma non trova assistenza in mezzo.

37' - CREMONESE VICINA AL RADDOPPIO IN CONTROPIEDE! Zanimacchia incrocia bene il destro: Falcone respinge la sfera coi pugni.

Daniel Ciofani con la maglia della Cremonese Credit Foto Getty Images

42' - GOL DEL LECCE CON STREFEZZA SU RIGORE! Penalty assegnato per un fallo in area di Okereke sullo sfondamento di Gendrey. L'italo-brasiliano ex SPAL non perdona Radu dal dischetto e fa 1-1!

49' - ASCACIBAR DAI 20 METRI! Conclusione deviata in angolo da Askildsen. Ci prova la Cremonese.

72' - MIRACOLO DI FALCONE! Il portiere del Lecce esce come meglio non potrebbe su Okereke, liberato dal passaggio di Sernicola ed il velo di Dessers.

73' - CASTAGNETTI! Sugli sviluppi di un fallo laterale per la Cremonese, tocco di Dessers e bolide da fuori del centrocampista giallorosso: palla di poco a lato!

MVP

CASTAGNETTI. Grande lavoro di cerniera tra la fase difensiva e quella offensiva. Lavora di sponda e non disdegna la conclusione da fuori.

Fantacalcio

PROMOSSO - Ciofani. Vecchia volpe, gol più anziano della Cremonese in A, così come di questa edizione del massimo campionato italiano. In molti fantallenatori l'avranno acquistato come "sesto attaccante": dagli undici metri si è dimostrato glaciale.

BOCCIATO - Askildsen. Ammonito e poco produttivo, l'ex Sampdoria, nella metà campo del Lecce.

