Nessun vincitore, nessun vinto. E niente sorpasso in classifica, come auspicava il Lecce prima della partita. Nel posticipo del Via del Mare finisce 1-1 tra i salentini e la Fiorentina, ed è un risultato complessivamente giusto: primo tempo leggermente favorevole alla squadra di Baroni, secondo in mano a quella di Italiano. Non è un caso che il Lecce vada all'intervallo in vantaggio di un gol, segnato da Ceesay dopo un gran recupero palla di Joan Gonzalez. Ma all'inizio della ripresa è Kouamé, servito da un perfetto cross di Cabral, a ristabilire il punteggio di parità. La Fiorentina perde Jovic per infortunio dopo pochissimi minuti, dovendo inserire proprio Cabral al suo posto: il brasiliano andrebbe anche a segno poco prima dell'1-0 di Ceesay, ma la rete viene annullata dalla VAR per un fuorigioco di Bonaventura. Nel recupero della ripresa viene espulso Gallo, autore di due falli da ammonizione in pochissimi minuti. In classifica, come detto, cambia poco: il Lecce sale a 8, la Fiorentina a 10. Un discreto bottino per i giallorossi, meno per i viola.

Tabellino

Lecce-Fiorentina 1-1 (primo tempo 1-0)

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti (89' Gendrey), Gallo; J. Gonzalez (89' Helgason), Blin, Askildsen (69' Bistrovic); Strefezza (89' Oudin), Ceesay, Banda (74' Di Francesco). All. Baroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor (59' Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (59' Duncan), Barak; N. Gonzalez, Jovic (7' Cabral), Kouamé (83' Ikoné). All. Italiano

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 43' Ceesay (L), 48' Kouamé (F)

Assist: J. Gonzalez (L, 1-0), Cabral (F, 1-1)

Ammoniti: Mandragora, Kouamé, Blin, Terracciano, Strefezza, Umtiti, Martinez Quarta

Espulsi: Gallo al 96'

La cronaca in 8 momenti chiave

19' – Mandragora riceve in area da Bonaventura e calcia col destro, trovando l'attenta respinta di Falcone.

23' – Bellissimo cross di Banda per Ceesay, che sbuca sul secondo palo, ci arriva di testa ma da un passo indirizza a lato. Clamorosa occasione per il Lecce.

38' – Centro di Bonaventura da destra, Falcone esce a vuoto e inganna Baschirotto, che viene colpito dal pallone e in questo modo serve un assist perfetto a Cabral: colpo di testa a porta vuota e gol. La rete viene però annullata per un fuorigioco iniziale di Bonaventura.

42' – GOL DEL LECCE. Gran recupero di Joan Gonzalez sulla linea di fondo, centro basso perfetto per Ceesay, che da un passo anticipa Igor e segna. 1-0.

48' – GOL DELLA FIORENTINA. Centro scodellato da Cabral per Kouamé, che gira di testa: palo e gol. 1-1.

52' – Ancora Ceesay viene trovato perfettamente da Strefezza e spizza di testa, ma a differenza di Kouamé non trova la porta.

71' – Bellissimo destro dalla distanza di Martinez Quarta e strepitosa parata di Falcone, che vola sotto l'incrocio e smanaccia la palla in angolo.

80' – Sinistro a giro di prima da fuori area di Nico Gonzalez e altro grande intervento di Falcone, che si salva sopra la traversa.

MVP

Christian KOUAMÉ. Trova il gol, ed è un gol da attaccante puro, che evita alla Fiorentina la sconfitta. Fondamentale anche nelle occasioni in cui ripiega a dare una mano alla difesa.

Fantacalcio

PROMOSSO – Arthur CABRAL. In campo dopo pochissimi minuti per l'infortunio di Jovic, lancia un bel segnale a Italiano: un gol annullato, un altro semi-annullato, quindi il perfetto lob che manda a segno Kouamé.

BOCCIATO – Lameck BANDA. Molto attivo, ma altrettanto impreciso al momento di concretizzare. Di buono c'è un cross che Ceesay spreca. Di negativo, tanto altro.

