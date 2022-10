Lecce-Fiorentina, match valido per la decima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Ceesay e Kouamé. La gara è stata arbitrata da Luca Massimi della sezione di Termoli. Con questo risultato la Fiorentina sale a quota 10 punti e il Lecce a 8.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Male nelle uscite nel primo tempo e salvato dall'intervento della VAR. Nella ripresa si riscatta ampiamente su Martinez Quarta e Nico Gonzalez.

Federico BASCHIROTTO 5,5 - Contiene bene Kouamé per un tempo, ma le sue incomprensioni con Falcone rischiano di costare lo svantaggio. Viene anticipato dall'ex genoano in occasione del gol dell'1-1 viola.

Marin PONGRACIC 6 - Trascorre più di un momento di difficoltà, ma in generale dà ragione alla scelta di Baroni di schierarlo dall'inizio.

Samuel UMTITI 5,5 - Macchia la propria prestazione con un paio di errori piuttosto gravi in entrambi i tempi. Rischia il rosso per un fallo su Kouamé, venendo graziato da Massimi e VAR (dall'89' Valentin GENDREY s.v.)

Antonino GALLO 5 - Per 90 minuti offre una prestazione onesta, senza squilli e senza errori gravi. Poi, in pochissimi minuti, si prende due gialli e il conseguente rosso.

Joan GONZALEZ 6,5 - Brillantezza, verve giovanile, voglia di mettersi in mostra. Il tutto riassunto nella palla rubata, con successivo perfetto cross, che vale l'1-0 di Ceesay (dall'89' Thorir HELGASON s.v.)

Alexis BLIN 6 - Non troppo appariscente, ma solido. Sostituisce in maniera complessivamente buona lo squalificato Hjulmand.

Kristoffer ASKILDSEN 5,5 - Primo tempo discreto, secondo caratterizzato da un calo abbastanza visibile e da troppi errori individuali (dal 69' Kristijan BISTROVIC 6 - Tenta di serrare le fila in un finale non semplice)

Gabriel STREFEZZA 6,5 - A tratti imprendibile quando prende palla e si mette a puntare gli avversari. Anche se non sempre le sue iniziative portano a esiti concreti (dall'89' Remi OUDIN s.v.)

Assan CEESAY 6,5 - Sbaglia una prima volta, non una seconda. Bel gol, da rapinatore puro. E nel secondo tempo va pure vicino al bis personale.

Lameck BANDA 5,5 - Molto attivo, ma altrettanto impreciso al momento di concretizzare. Di buono c'è un cross che Ceesay spreca. Di negativo, tanto altro (dal 73' Federico DI FRANCESCO s.v.)

All. Marco BARONI 6 - Col suo 4-3-3 conferma di potersi giocare le carte giuste per la salvezza. Certo, se i suoi attaccanti fossero un filo più concreti...

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Non deve praticamente compiere parate degne di questo nome. Non può far molto per evitare che Ceesay lo batta.

DODÔ 5,5 - Troppo ingenuo nel farsi rubar palla da Joan Gonzalez nell'azione del vantaggio leccese. Una macchia che fa passare in secondo piano il resto della sua prestazione.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6,5 - Deve giocare sia per sé che per lo svagato Igor. Rischia perfino di trovare il gol della rimonta, ma Falcone è miracoloso.

IGOR 5 - Serata complicata. Si fa anticipare nettamente da Ceesay nell'azione del gol leccese. Nella ripresa perde ingenuamente anche Strefezza, prima di uscire (dal 59' Nikola MILENKOVIC 6 - Meglio di Igor. Ma ci voleva poco)

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Ha il difficile compito di marcare uno Strefezza a tratti scatenato. Non riesce a far valere il proprio sinistro al cross.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Sempre pronto a inserirsi in attacco. Dal suo piede nasce la rete del teorico 0-1 di Cabral, poi annullata.

Rolando MANDRAGORA 6 - Alti e bassi in regia, con tanto di ammonizione. Nel primo tempo calcia verso Falcone, che gli dice di no (dal 59' Alfred DUNCAN 5,5 - Offre una regia non esattamente impeccabile)

Antonin BARAK 5,5 - Ci prova, ma senza grossi esiti. Quasi mai riesce a diventare un fattore della gara.

Nicolas GONZALEZ 6 - Schierato titolare da Italiano, apre l'azione del gol annullato a Cabral e nel finale chiama Falcone al secondo grande intervento della sua serata.

Luka JOVIC s.v. (dal 7' Arthur CABRAL 6,5 - In campo dopo pochissimi minuti per l'infortunio di Jovic, lancia un bel segnale a Italiano: un gol annullato, un altro semi-annullato, quindi il perfetto lob che manda a segno Kouamé)

Christian KOUAMÉ 7 - Trova il gol, ed è un gol da attaccante puro, che evita alla Fiorentina la sconfitta. Fondamentale anche nelle occasioni in cui ripiega a dare una mano alla difesa (dall'83' Jonathan IKONÉ s.v.)

All. Vincenzo ITALIANO 6 - Il problema della sterilità offensiva si trascina anche al Via del Mare. Ma il secondo tempo non è da disprezzare. Anzi.

