Un gol di Dumfries al 95' regala all'Inter tre punti alla prima contro il Lecce. I nerazzurri vincono 2-1 al Via del Mare ma devono faticare enormemente, nonostante il vantaggio immediato con Lukaku al 2'. Il problema per Simone Inzaghi è che l'Inter si siede sul precoce vantaggio, rallenta troppo il ritmo, cerca il belga con troppa ansia e mette in partita il Lecce, che pareggia in avvio di ripresa con Cessay. L'Inter a quel punto si butta nell'assedio, con Dzeko insieme alla LuLa. Ma Falcone diventa protagonista assoluto: i nerazzurri sbattono sul portiere del Lecce, c'è anche un gol annullato a Lukaku per fallo in attacco. Nel finale c'è anche spazio per le quattro punte, con l'ingresso di Correa per Skriniar: a decidere è un colpo di petto di Dumfries all'ultimo secondo su angolo dalla destra.

Ad

Il tabellino

Serie A Inzaghi: "Ogni giorno si parla di cessioni e poi ci danno per favoriti..." 27 MINUTI FA

LECCE-INTER 1-2 (primo tempo 0-1)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin (21' Blin), Gallo; Bistrovic (74' Listkowski), Hjulmand, Gonzalez (74' Helgason); Strefezza, Ceesay (63' Colombo), Di Francesco (74' Banda). Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (87' Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (68' Dumfries), Barella, Brozovic (57' Mkhitaryan), Calhanoglu (68' Dzeko), Gosens (57' Bastoni); Lukaku, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Gol: 2' Lukaku (I), 48' Cessay (L), 95' Dumfries (I)

Assist: Darmian (I), Di Francesco (L), Lautaro (I)

Ammoniti: Baschirotto (L), Brozovic (I), Darmian (I), Blin (L), Colombo (L), Hjulmand (L)

Romelu Lukaku ringrazia Matteo Darmian, Lecce-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

2' GOL DI LUKAKU - Meno di 90", subito rete del belga! Cross di Dimarco sul secondo palo, sponda di Darmian di testa e incornata vincente di Romelu da due passi.

48' GOL DI CESSAY - Contropiede dei padroni di casa, traingolazione tra Di Francesco e Cessay, quest'ultimo trova l'angolino con il diagonale sinistro.

53' CI PROVA STREFEZZA - Grandissimo destro a giro a cercare il secondo palo, pallone non lontano dalla porta.

61' HANDANOVIC SALVA - Grandissima parata del portiere su punizione di Bistrovic, che cerca il palo del portiere.

62' FALCONE SU DIMARCO - Azione insistita, cross di Darmian: conclusione al volo sul secondo palo, il portiere interviene.

70' PALO DI DUMFRIES - Cross di Dimarco dalla sinistra, l'olandese stacca sul secondo palo: legno.

71' OCCASIONE PER LAUTARO - Bel cross di prima di Bastoni dalla trequarti, il Toro stacca e per centimetri non trova la porta.

76' BANDA PERICOLOSO - Subito grande occasione: conclusione sul primo palo, Handanovic mette in angolo.

78' ANNULLATO IL GOL DI LUKAKU - Mischia in area dopo un super intervento di Falcone su De Vrij, c'è un fallo in attacco prima che il belga metta in rete.

80' ANCORA FALCONE - Su Lautaro: conclusione secca, altro ottimo intervento.

83' LUKAKU MURATO DA FALCONE - Palla bassa di Dumfries, Falcone esce basso e poi mette il corpo per opporsi a Lukaku.

95' GOL DI DUMFRIES - Angolo dalla destra, sponda di Lautaro di testa e l'olandese segna di petto.

Il momento social

MVP

Denzel DUMFRIES – La sua energia ritrasforma l’Inter. Tanta fase offensiva, subito un palo colpito di testa. Bell’impatto, ma il momento decisivo è all’ultimo secondo buono, con l’incursione su angolo che vale i 3 punti. Più decisivo di così è impossibile.

Fantacalcio

Promosso. LUKAKU - Ci mette 81 secondi ad andare in gol. E via di bonus.

Bocciato. GOSENS - Partita spenta. Non è Perisic e si vede. Non verrà premiato dalle pagelle.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Lecce-Inter 1-2, le pagelle: Dumfries salvatore, Falcone spiritato UN' ORA FA