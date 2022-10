Lecce-Juventus, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato 1-0 in favore degli uomini di Allegri . Dopo aver conosciuto la sua Caporetto nel turno infrasettimanale di Champions League, la Juventus si lecca le ferite con un successo al Via del Mare. Un segnale di forza da parte del gruppo bianconero, diretto specialmente alla traballante panchina occupata da Massimiliano Allegri: nessun ammutinamento nei confronti del tecnico livornese, proprio nel momento in cui sarebbe stato più facile farlo.

Una Juve sempre più incerottata, orfana di Vlahovic, Di Maria, Pogba, Bremer e molti altri si è appoggiata ai giovanissimi Fagioli, Soulé, Miretti e Iling Jr., raccogliendo la terza vittoria consecutiva in campionato e rilanciando la corsa all’Europa ingrata.

L’avvio di gara bianconero è tutt’altro che idilliaco: a regnare è l’indecisione, dopo lo spauracchio di Lisbona. In una ventina di minuti i bianconeri accumulano quattro gialli pesanti, segno di una squadra poco tranquilla e raffazzonata, specialmente a centrocampo.

Adrien Rabiot Credit Foto Imago

Archiviato un primo tempo privo di emozioni, Allegri azzecca una sostituzione chiave nell’intervallo: dentro un play, Nicolò Fagioli, fuori un appannato McKennie. I bianconeri ritrovano così il vigore necessario ad aggredire l’area giallorossa e sfondano proprio con una combinazione tra giovanissimi: al 73’ Iling Jr. serve Fagioli, che da posizione defilata dipinge un tiro a giro da cineteca. Falcone può solo osservare la palla insaccarsi sotto il sette. Per la squadra di Allegri è la svolta, con la gioventù – oltre a Fagioli e Iling, convincono anche Soulè, Miretti e Gatti – sugli scudi. Sul finale non manca uno spauracchio, con Hjulmand che colpisce il palo.

Tabellino

LECCE-JUVENTUS 0-1

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (87’ Rodriguez), Hjulmand, Blin (60’ Askildsen); Strefezza (82’ Di Francesco), Ceesay (82’ Colombo), Oudin (60’ Banda). All. Baroni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie (45’ Fagioli), Miretti (62’ Kean), Rabiot; Soulé (84’ Bonucci), Milik, Kostic (73’ Iling Jr.). All. Allegri.

Arbitro: Daniele Chiffi.

Gol: 73’ Fagioli (J)

Assist: Iling Jr. (J)

Ammoniti: Miretti (J), Cuadrado (J), Milik (J), Gatti (J), Ceesay (L), Pongracic (L), Di Francesco (L)

Matias Soulé in azione durante Lecce-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto LaPresse

La cronaca in 7 momenti chiave

43’ - SOULE'-MIRETTI, LA JUVE SI SCUOTE! L'azione parte dallo spunto di Alex Sandro, che permette a Soulé di penetrare in area e scaricare al limite per Miretti. Il suo rasoterra fa il filo al palo!

43’ - FALCONE COI PUGNI! Stacco di testa di Rabiot su corner, Falcone risponde presente e difende lo specchio.

56’ - MIRETTI NON NE APPROFITTA! Il giovane bianconero sradica palla dai piedi di Pongracic (ingenuo), si dirige in area ma non si intende con Milik per il tap-in.

65’ - KEAN SI FA SENTIRE! Subito l'azzurro protagonista, con una conclusione ravvicinata respinta da Falcone.

68’ - KEAN LA SCHIACCIA DI TESTA! Altro cross di Cuadrado, Kean si intrufola tra le maglie giallorosse e impatta di testa. La palla rimbalza di poco a lato del palo.

73’ - GOL! PERLA DI FAGIOLI, 1-0 JUVE! Tiro a giro imprendibile sotto il sette! Assist prezioso di Iling Jr. Primo gol in Serie A per Fagioli.

89’ - PALO DI HJULMAND!! Clamoroso al Via del Mare. Il centrocampista giallorosso stampa sul palo un diagonale rasoterra da fuori area, sugli sviluppi di un corner.

Il momento social

MVP

Nicolò FAGIOLI: una notte indimenticabile. Il primo gol in Serie A è da Galleria degli Uffizi, ma la svolta impressa alla gara non si limita solo al gesto tecnico. Alla Juve mancava un regista, e Nicolò ha rispotso presente. La commozione durante l'esultanza lo certifica: Nicolò ci ha sempre creduto, e ora può prendersi questa Juve.

Fantacalcio

PROMOSSO - Federico GATTI: giganteggia sulle timide scorribande giallorosse, non esita nel verticalizzare quando serve. Pulito e sporco all'evenienza, padroneggia benissimo entrambi i linguaggi.

BOCCIATO - Weston MCKENNIE: spaesato, rinunciatario e come al solito, tecnicamente imbarazzante. Non trova mai la giusta posizione in campo. Allegri lo toglie all'intervallo e svolta la partita.

