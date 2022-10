Lecce-Juventus, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Nicolò Fagioli. La gara è stata arbitrata da Daniele Chiffi, della sezione di Padova. La Juventus trpova il suo riscatto dopo l'uscita di scedna ai gironi di Champions League. Tra i bianconeri tornano protagonisti i giovani: Fagioli, Iling Jr, Gatti, Soulé e Miretti lanciano segnali positivi. McKennie e Kostic i peggiori. Nel Lecce Gendrey spicca per intraprendenza, Strefezza e Ceesay non lasciano il segno.

Ad

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Serie A Allegri: "Bravi a reagire. Fagioli deve imparare a fare il play" 8 MINUTI FA

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5: salva i suoi su una manciata di occasioni, ma non può nulla sul capolavoro di Fagioli.

Valentin GENDREY 7: partita generosa, specialmente in ripartenza. Un paio di spunti spavaldi lo eleggono migliore in campo tra i suoi.

Marin PONGRACIC 5: perde la bussola nel secondo tempo, quando rischia di regalare gol facili a Miretti e Milik.

Federico BASCHIROTTO6: dirige bene la retroguardia giallorossa. Poca gloria su palla inattiva.

Antonino GALLO 6: regge alla grande la pressione di Cuadrado sulla fascia. Sopravvive con fiducia nei propri mezzi.

Joan GONZALEZ 5: la mediocrità di McKennie lo neutralizza. Una comparsata, niente più. (dall'87' RODRIGUEZ sv)

Morten HJULMAND 6,5: pulisce una notevole quantità di palloni. Un palo clamoroso sul finale gli nega una serata memorabile.

Alexis BLIN 6: in avvio di gara è la migliore proposta offensiva di questo Lecce. Svaria, crea, guadagna metri anche grazie al fisico. Un bel timbro sulla partita. (Dal 60' ASKILDSEN 5,5: soffre assieme al resto della squadra, entra nel momento peggiore).

Gabriel STREFEZZA 5,5: si fa notare nonostante la strategia attendista della squadra. Prova a inventare qualcosa, ma sporca le sue poche chance. (Dall'82' DI FRANESCO sv)

Assan CEESAY 5,5: prova a sfondare più volte con una combinazione fisico-velocità potenzialmente letale, ma ha poca fortuna. (Dall'82' COLOMBO sv)

Remi OUDIN 5: poco coinvolto nella manovra, non ripete la buona prestazione di Bologna. (Dal 60' BANDA 6: esplosivo, prova a fare reparto da solo ma viene imbrigliato presto dalla difesa avversaria).

All. BARONI 6: Il Lecce non cambia pelle, imposta la solita partita d'attesa e ripartenza, e a buona ragione. La ricetta sembra funzionare fino a metà ripresa, quando sale in cattedra la vera Juve.

Nicolò Fagioli in azione durante Lecce-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojcech SZCZESNY 6: mai messo alla prova dal Lecce.

Juan CUADRADO 6: fa una fatica tremenda nel puntare l'uomo, si complica la vita sistematicamente, ma è il trascinatore della squadra nel bene e nel male.

Federico GATTI 7: giganteggia sulle timide scorribande giallorosse, non esita nel verticalizzare quando serve. Pulito e sporco all'occorrenza, padroneggia benissimo entrambi i linguaggi.

DANILO 6,5: inizialmente manca un vero regista, la manovra bianconera nasce dai suoi piedi. La stazza di Ceesay lo impensierisce sporadicamente, ma tutto sommato una prestazione da leader.

ALEX SANDRO 5,5: prestazione pallida in avvio, poi un paio di guizzi ad armare la trequarti bianconera. Nel complesso, convince poco.

Weston MCKENNIE 5: spaesato, rinunciatario e come al solito, tecnicamente imbarazzante. Non trova mai la giusta posizione in campo. (Dal 45' FAGIOLI 8: una notte indimenticabile. Il primo gol in Serie A è da Galleria degli Uffizi, ma la svolta impressa alla gara non si limita solo al gesto tecnico. Alla Juve mancava un regista, e Nicolò ha risposto presente. La commozione durante l'esultanza lo certifica: Nicolò ci ha sempre creduto, e ora può prendersi questa Juve).

Fabio MIRETTI5,5: si prende un rischio inutile dopo appena 10', con un intervento "da arancione". Ci mette energia, ma manca di tranquillità e killer instinct. Allegri se ne accorge e decide di puntare su Kean. (Dal 62' KEAN 7: dà la spinta decisiva, spostando in avanti il peso della squadra. Si procura subito un paio di chance ghiotte e mette alle corde il Lecce).

Adrien RABIOT 6: fa il suo giocando semplice, ma la convivenza con McKennie in un centrocampo raffazzonato lo limita significativamente.

Matias SOULE' 6: nel primo tempo prova più di tutti a stravolgere gli schemi, giocando libero di testa. Cala vistosamente nella ripresa, spendendosi fino ai crampi. (Dall'84' BONUCCI sv)

Arkadiusz MILIK 5,5: arpiona e tramuta in sponde più palloni possibili... Il problema è che sono veramente pochi. La squadra lo isola spesso e volentieri, lui non può fare miracoli.

Filip KOSTIC5: poche idee e confuse. E' la copia brutta e frustrata del giocatore illuminante che abbiamo visto spesso questa stagione. (Dal 73' ILING JR. 7: assist semplice ma prezioso per Fagioli. Interpreta al meglio un paio di situazioni in ripartenza. Ancora una volta determinante).

All. ALLEGRI 6,5: azzecca tre cambi chiave. Fagioli, Iling e Kean restituiscono un cuore alla Juventus. I nervi dello spogliatoio bianconero hanno resistito nel momento più critico, ora bisogna ripartire dai giovanissimi.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Lecce-Juventus 0-1, pagelle: svolta Gatti-Iling, flop McKennie 14 MINUTI FA