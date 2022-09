Trionfa l'equilibrio tra Lecce e Monza nello scontro salvezza di Via Del Mare. Le due squadre pareggiano 1-1 nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Un punto che, in fin dei conti, non accontenta nessuna delle due compagini, dato che quest'anno entrambe non hanno ancora vinto. Soprattutto i pugliesi nel finale spingono molto, senza però trovare la rete della vittoria. Almeno i brianzoli muovono la classifica e portano a casa il primo punto della loro storia nella massima serie, dopo cinque sconfitte di fila. Ma andiamo a vedere subito cosa è successo in questa partita.

Joan Gonzalez e Stefano Sensi durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Ad

Non c'è Strefezza nel Lecce, davanti Di Francesco, Banda e Ceesay. Giocano sia Caprari che Mota, in attacco quindi il Monza non dà punti di riferimento e mette dentro ben cinque centrocampisti. Come si è visto in queste prime giornate, sono i biancorossi a fare possesso palla, mentre gli ospiti si difendono, ripartono in velocità grazie a Banda e Ceesay e fanno paura sulle palle inattive. Sono comunque poche le emozioni nella prima frazione, e così bisogna aspettare oltre la mezz'ora per il primo tiro in porta e per il Monza è subito festa: a metterla dentro è Sensi con una bella punizione guadagnata da Caprari. Nel secondo tempo però Gonzalez appena entrato trova la rete del pareggio del Lecce e così il match torna in assoluto equilibrio. Inizia la girandola di cambi e il ritmo si spezzetta notevolmente, diventando una lunga agonia fino al 90'. Nel recupero però i pugliesi sfiorano per due volte il gol vittoria, ma Di Gregorio è super a salvare i suoi.

Serie A Lecce-Monza: probabili formazioni e statistiche 08/09/2022 ALLE 09:56

Primo punto stagionale per il Monza. Dopo sei partite arriva il pareggio, al termine di un match comunque molto complicato. Il Lecce gioca complessivamente meglio, soprattutto dopo il pareggio, mentre gli ospiti in fin dei conti si accontentano dell'1-1. La banda di Baroni parte un po' troppo guardinga, mentre nel finale si scatena. Purtroppo però il gol non arriva.

I giocatori del Lecce esultano dopo il gol di Gonzalez durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (dal 62' Gallo), Bistrovic (dall'82' Askildsen), Hjulmand, Helgason (dal 46' Gonzalez); Banda, Ceesay (dal 62' Colombo), Di Francesco (dal 76' Rodriguez). All. Baroni.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Birindelli (dal 46' Molina), Sensi (dall'87' Machin), Rovella (dal 57' Colpani), Pessina (dal 57' Valoti), Carlos Augusto; Mota, Caprari (dal 57' Ciurria). All. Stroppa.

GOL: Sensi (M), Gonzalez (L)

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Birindelli (M), Sensi (M), Gendrey (L), Di Francesco (L), Banda (L), Molina (M)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Luca Pairetto

Stefano Sensi esulta dopo il gol segnato durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

La cronaca in 5 momenti

12' BASCHIROTTO VICINO AL GOL: Corner per il Lece, palla in mezzo per il difensore che stacca al meglio di testa ma la mette a lato di un nulla.

34' RETE DI SENSI SU PUNIZIONE: Caprari su guadagna una punizione dai 20 metri. Sensi la mette nell'angolino basso di sinistro sopra la barriera.

48' PAREGGIO DI GONZALEZ: Banda mette a lato sulla fascia per Ceesay che mette un bel cross rasoterra, Di Gregorio la tocca ma non la allontana, sulla corsa arriva Gonzalez che la mette dentro.

90' PARATA CLAMOROSA DI DI GREGORIO: Dal corner palla dentro, Gonzalez di testa stacca bene e gira in porta. Grande il portiere a deviare in corner.

90'+2 ANCORA DI GREGORIO SU COLOMBO: Ancora da corner, pallone in mezzo, mischia in area e Colombo col sinistro gira in porta. Di Gregorio salva ancora.

La statistica chiave

Solo due volte è rimasto senza successi nelle prime sei gare stagionali nel massimo campionato, nel 1985/86 e nel 1993/94, entrambe stagioni da neopromossa, entrambe terminate con la retrocessione.

Il migliore

Michele DI GREGORIO: Praticamente inoperoso sino al 90', nel recupero si deve superare con due parate che valgono come un gol, dato che salvano il risultato.

Il momento social

Promosso

José GONZALEZ: Entra e cambia la partita del Lecce, trovando subito la rete della parità. Poi riesce sempre in mezzo al campo ad essere pericoloso, sino a sfiorare il raddoppio nel recupero.

Bocciato

Þórir Jóhann HELGASON - Preferito un po' a sorpresa a Gonzalez, non riesce a farsi quasi mai vedere in mezzo al campo.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Mihajlovic in bilico: il Bologna pensa a Thiago Motta e De Zerbi 06/09/2022 ALLE 07:27