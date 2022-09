Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Al Dall'Ara, nel match che apre questo sabato di Serie A, l'Empoli agguanta la prima vittoria in Serie A vincendo per 1-0. A decidere la sfida è il gol di Filippo Bandinelli, al suo secondo centro consecutivo dopo la rete segnata contro la Roma, che sfrutta sia il bell'assist di Liam Henderson che l'unica incertezza della partita di un Lukasz Skorupski fino a quel momento ineccepibile. C'è però tanta sfortuna per il Bologna che, nei momenti immediatamente precedenti al gol, stava mettendo alle strette l'Empoli cercando ripetutatemente il vantaggio ma non risultando mai concretamente pericoloso dalle parti di Vicario. Come se non bastasse, si sono messi pure i "legni" della porta difesa dall'estremo difensore dell'Empoli a negare la gioia del gol agli attaccanti bolognesi. Prima il palo colpito da Arnautovic su un colpo di testa immediatamente successivo al gol di Bandinelli e poi la traversa centrata da due passi da Zirkzee appena scoccato il 90°. L'Empoli, che si era reso pericoloso in avvio con Lammers e Satriano prima di subire il gioco del Bologna per larghi tratti dell'incontro, ringrazia e passa all'incasso godendosi i primi tre punti stagionali e scavalcando proprio gli emiliani in classifica.

IL TABELLINO

BOLOGNA - EMPOLI 0-1 (primo tempo:0-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (57' Kasius), Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten (79' Vignato); Orsolini (88' Zirkzee), Soriano (57' Dominguez), Barrow; Arnautovi. All. Thiago Motta

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (80' Pjaca), Marin (65' Grassi), Bandinelli (79' Fazzini); Bajrami (65' Henderson); Lammers, Satriano (58' Cambiaghi). All. Zanetti

GOL: 75' Bandinelli (E)

AMMONITI: 89' Grassi (E), 90+2' Henderson (E), 90+2' Kasius (B) 90+5' Dominguez (B), 90+6' Fazzini (E)

ARBITRO: M. Volpi

LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

5’ OCCASIONE EMPOLI SUBITO IN AVVIO! Colpo di testa di Lammers su cross di Bandinelli dalla sinistra, Skorupski è reattivo ed attento a deviare in angolo. Primo brivido per il Bologna.

6’ ANCORA SKORUPSKI DECISIVO! Malissimo il Bologna in avvio. Disattenzione di Cambiaso che lascia la strada aperta per il tiro dell'attaccante di Satrianoi. Bravo ancora una volta il portiere del Bologna a chiudere la porta parando con i piedi.

24’ ORSOLINI TENTA IL GOL DELL’ANNO! Rovesciata vicino alla linea di fondo che però viene neutralizzata da Vicario. Il numero 7 del Bologna è sicuramente il più attivo del Bologna: sta cercando il gol in ogni modo!

59’ RIGORE PER IL BOLOGNA…ANZI NO! Fallo di mano di Stojanovic sul tentativo di cross di Cambiaso. Volpi inizialmente concede il rigore poi, dopo il controllo da parte del VAR, cambia decisione segnalando un fuorigioco di Cambiaso

62’ ECCO ARNAUTOVIC! Primo vero acuto del capocannoniere della Serie A. Discesa di Orsolini sulla destra e cross in mezzo all'area per l'attaccante austriaco. Colpo di testa di Arnautovic che però finisce sul fondo

75’ VANTAGGIO DELL'EMPOLI! Bandinelli porta in vantaggio gli ospiti. Passaggio di Henderson in mezzo all'area, incerta stavolta l'uscita di Skorupski e secondo gol consecutivo di Bandinelli dopo quello segnato alla Roma

77’ PALO DI ARNAUTOVIC! Risposta furente del Bologna. Colpo di testa di Aranutovic su un'uscita incerta di Vicario. Solo il palo nega la gioia del gol all'attaccante austriaco

90' TRAVERSA DI ZIRKZEE! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il neo entrato Zirkzee calcia al volo con il sinistro e colpisce la traversa da distanza ravvicinata

