Decisiva la rete di Berardi nel primo tempo su una respinta da calcio d'angolo: il numero 10 neroverde, Primi tre punti in campionato e pronto riscatto dopo il secco 0-3 subito dalla Juventus per il Sassuolo di mister Dionisi, che alla prima in casa piegano di misura la neopromossa Lecce col risultato di 1-0.nel primo tempo su una respinta da calcio d'angolo: il numero 10 neroverde, fresco di rinnovo , non lascia nemmeno il tempo di toccare la palla a terra che scarica un sinistro al volo capace di insaccarsi nell'angolino basso alla destra del portiere.

prodezza dell'attaccante italiano classe '94 ai neroverdi, che nel secondo tempo calano di intensità rischiando di subire il pareggio. I giallorossi, che nel primo tempo si erano già resi pericolosi con due occasioni sui piedi di Ceesay, mettono in crisi la formazione emiliana nella prima metà del secondo tempo imponendo il proprio gioco fatto di velocità e verticalità, anche per merito dell'ingresso in campo di un frizzante Banda al posto di un impalpabile Di Francesco nell'intervallo. Dalla destra Rogerio latita, ma i cross di Strefezza non vengono mai concretizzati in mezzo all'area. Il muro di Erlic (una nuova certezza per la retroguardia neroverde) e le inventive di Berardi mantengono invariato il punteggio, mentre per il primo gol di Pinamonti con la nuova maglia bisogna ancora attendere. Nonostante la sconfitta, per il Lecce resta la consapevolezza di poter giocarsela per la salvezza, ma manca ancora un pizzico di precisione in attacco. Certo, Basta questaclasse '94 ai neroverdi, che nel secondo tempo calano di intensità rischiando di subire il pareggio. I giallorossi, che nel primo tempo si erano già resi pericolosi con due occasioni sui piedi di Ceesay, mettono in crisi la formazione emiliana nella prima metà del secondo tempo imponendo il proprio gioco fatto di velocità e verticalità, anche per merito dell'ingresso in campo di un frizzante Banda al posto di un impalpabile Di Francesco nell'intervallo. Dalla destra Rogerio latita, ma i cross di Strefezza non vengono mai concretizzati in mezzo all'area. Il muro di Erlic (una nuova certezza per la retroguardia neroverde) e le inventive di Berardi mantengono invariato il punteggio, mentre per il primo gol di Pinamonti con la nuova maglia bisogna ancora attendere. Nonostante la sconfitta, per il Lecce resta la consapevolezza di poter giocarsela per la salvezza, ma manca ancora un pizzico di precisione in attacco. Certo, l'eventuale clamoroso arrivo di Umtiti dal Barcellona e l'annunciato acquisto di Pongračić possono solo migliorare una difesa ancora titubante, ma oggi è arrivata la dimostrazione che qualcosa manca pure lì davanti.

Tabellino

SASSUOLO-LECCE 1-0 (primo tempo: 1-0)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80' Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (64’ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (64’ Defrel), Kyriakopoulos (96' Ayhan). All. Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (71’ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80' Askildsen); Strefezza, Ceesay (80' Colombo), Di Francesco (46’ Banda). All. Baroni.

ARBITRO: A. Colombo

GOL: Berardi 39’ (S)

ASSIST: -

AMMONITI: Henrique (S), Berardi (S), Rogerio (S), Gonzalez (L), Frattesi (S), Toljan (S)

ESPULSI: -

NOTE: minuti di recupero (primo tempo 2’, secondo tempo 6')

La cronaca in 5 momenti

20' - CEESAY! Il primo tiro in porta del match è a cura dell'attaccante giallorosso. Sinistro potentissimo, Consigli respinge in angolo.

33' - ANCORA CEESAY, ALTO DI POCO!! Ferrari scivola e apre un'autostrada all'attaccante gambiano che vola a tu per tu verso Consigli. Provvidenziale la deviazione del portiere neroverde nell'uno contro uno.

39' - GOL STUPENDO DI BERARDI! 1-0 SASSUOLO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa salentina allontana, ma il numero 10 neroverde spara un prelibato sinistro al volo da fuori area che finisce nell'angolino basso.

58' - Cross pericoloso del Lecce dalla destra! Se prima Ceesay si era fatto sorprendere, questa volta Gonzalez la tocca ma non mira la porta. Brivido per il Sassuolo.

86' - BERARDI COL TIRO A GIRO! Sussulto dell'attaccante neroverde, palla non molto lontana dall'incrocio dei pali. È l'unica occasione reale per il Sassuolo nella ripresa.

MVP

Domenico BERARDI (Sassuolo): per decidere una partita del genere serviva soltanto una perla come quella scagliata di sinistro al volo da fuori area del capitano neroverde. Continua ad inventare nel secondo tempo, anche quando i compagni di squadra tirano i remi in barca, da vera bandiera quale sta diventando.

Fantacalcio

Promosso

Andrea CONSIGLI (Sassuolo): torna a mantenere la porta inviolata dopo 13 parite consecutive di Serie A tra la scorsa stagione e il match contro la Juventus della settimana precedente.

Bocciato

Alexis BLIN (Lecce): troppo traballante. Se veramente arrivasse un rinforzo di caratura internazionale nei giallorossi, purtroppo sarebbe proprio il 25enne francese il primo a farne le spese.

