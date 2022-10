Sembrava ormai terminata l'attesa., di recente premiato come miglior portiere del campionato della passata stagione, sarebbe dovuto tornare per il match di Champions contro la Dinamo Zagabria. Il portiere delsi è fermato nuovamente per undurante l'ultima seduta di allenamento, secondo quanto riportato da, ed è costretto a ritardare il suo rientro in campo. Sono in corso esami strumentali per capire i tempi di recupero, ma sarà ancoraa difendere i pali dei rossoneri nelle prossime gare.