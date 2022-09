Tegola per la Juventus dopo le decisioni del giudice sportivo:saranno costretti a saltare per squalifica la prossima sfida di campionato contro il Monza. Queste le decisioni dopo le espulsioni rimediate dai due giocatori e dal tecnico bianconero in occasione del movimentato finale di Juventus-Salernitana 2-2 , segnatamente dopo il gol annullato allo stesso Milik. Al tecnico bianconero è stata inoltre comminata un'ammenda da 15mila euro, 5mila invece alla societàStop di una giornata anche per, l'altro cartellino rosso di fine partita.