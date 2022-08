Bologna-Milan, match della 3a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio San Siro di Milano si è concluso col punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Rafael Leao e Olivier Giroud. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni a caldo prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Classifiche e risultati

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro il Bologna: "Giocare davanti ai nostri tifosi è sempre particolare e ci regala una passione che cerchiamo di tramutare in energia positiva sul campo. Possiamo fare anche meglio, stasera abbiamo forzato qualche volta la profondità quando invece avremmo dovuto palleggiare: abbiamo giocato con grande voglia di difendere, ci siamo mossi da squadra. Sono soddisfatto ma anche consapevole che si possa crescere ancora".

Su De Ketelaere

"Sul fatto che sia un grande talento non ci sono dubbi, ma deve ancora migliorare la conoscenza dei compagni. Quando si conoscono meglio i compagni, si migliorano tante cose: stasera ha fatto vedere qualità importanti. È un ragazzo importante e non farà altro che crescere".

Su Leao

"Un giocatore dal potenziale così importante deve continuare a pensare di migliorarsi. È molto serio, non ha mai sbagliato un allenamento e vuole crescere: è un giocatore intelligente. A volte il linguaggio del corpo lo frega, ma punta sempre a fare meglio: ha grandi doti tecniche e fisiche, non deve mai smettere di migliorare. Non è mai rimasto fermo a guardare, ma a volte esce dalla partita: questo è uno degli aspetti su cui dovrà perfezionarsi".

Solidità europea

"Stanno facendo prestazioni importanti. Tomori e Kalulu rendono difficile la vita agli altri, oggi abbiamo sbagliato solo un'uscita su Arnautovic ma un errore in 95 minuti, in una gara di alta intensità, è consentito. Sono bravi anche in fase d'impostazione, non danno punti di riferimento".

Che giocatore è Thiaw?

"Credo possa arrivare domani. È un giocatore di buona tecnica e di fisicità, penso abbia le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo".

