Il primo giorno ufficiale della stagione 2022/2023 del Milan coincide con il lancio della nuova prima maglia del club. Si notano i forti contorni neri con all'interno le classiche strisce con i colori rossoneri, oltre che l'inserimento del tricolore sulle maniche a richiamare la vittoria dell'ultimo Scudetto.

PUMA e AC Milan, la squadra Campione d'Italia, sono lieti di presentare il nuovo Home Kit 2022/23 ispirato all'heritage milanese, alle nuove generazioni di rossoneri e a "That Milan Touch", il concept alla base della nuova campagna dedicata alla prima maglia del Club. There is nothing instant about this classic. Fondato nel 1899, da allora AC Milan è sempre stato un vettore di innovazione, capace di tracciare la strada verso un futuro sempre più ambizioso. Nel 2022/23 PUMA ha deciso di far conoscere questi valori alla nuova generazione di rossoneri lasciando che siano le strisce a parlare. Il risultato è una maglia Home che è allo stesso tempo proiettata nel futuro e intramontabile, proprio come il Club che rappresenta. La base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un'interpretazione progressive dell'identità di AC Milan. La maglia presenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta "Sempre Milan" sul retro. Questo il comunicato presente sul sito del Club.

La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia dryCELL per garantire la massima traspirazione, rendendola la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia dryCELL in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo.

