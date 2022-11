Colandato a +11 grazie al successo sull'Udinese , ilè obbligato alla vittoria per non perdere ulteriore terreno in classifica e conservare le sue chance di lottare ancora per lo Scudetto. Rispetto allo scialbo pareggio con la Cremonese , Pioli ritrovache alloerano mancati per infortunio. Giroud, fresco di convocazione in Nazionale per il Mondiale, verrà supportato da Díaz, Leão e Krunic. In difesa ci sarà Thiaw a fare il centrale con Tomori. Nella Fiorentinavince il ballottaggio con Jovic, alle sue spalle la linea a tre composta da Ikoné, Barak e Saponara. In formazione c'era Bonaventura che si è fatto però male durante il riscaldamento.