Milan è riuscito a vincere, Napoli che, invece, continua a brillare. Il tecnico Pioli non parla in conferenza ed è quindi Paolo Maldini a fare una sorta di saluto di fine anno. Una vittoria che si doveva cercare in ogni modo e che lascia speranze al Milan. Sentendo Maldini, infatti, la rimonta è possibile a patto si cresca sotto tanti punti di vista. Italiano, invece, non è soddisfatto del risultato finale, anche se non protesta per gli episodi arbitrali a discapito della Viola. Il tecnico della Fiorentina non ha voluto commentare Ilè riuscito a vincere, con fatica, sulla Fiorentina ! Un 2-1 importante quanto meno per restare sotto la doppia cifra di svantaggio sulche, invece, continua a brillare. Il tecniconon parla in conferenza ed è quindia fare una sorta di saluto di fine anno. Una vittoria che si doveva cercare in ogni modo e che lascia speranze al Milan. Sentendo Maldini, infatti, la rimonta è possibile a patto si cresca sotto tanti punti di vista., invece, non è soddisfatto del risultato finale, anche se non protesta per gli episodi arbitrali a discapito della Viola. Il tecnico della Fiorentina non ha voluto commentare il contatto Rebic-Terracciano che ha portato all'autogol di Milenkovic.

Vinto grazie alla forza di volontà

Abbiamo ottenuto questa vittoria in qualche maniera, con sacrificio, senza un gioco armonioso però avevamo voglia di vincerla. La classifica parla chiaro, la differenza è che il Napoli ha fatto delle cose incredibili ed è soprattutto merito loro. Siamo in linea con quanto fatto lo scorso anno. A Cremona siamo stati brutti, ma per il resto non si può dire niente. Abbiamo una consapevolezza diversa. C'è ormai una mentalità vincente in questo Milan? Per noi un pareggio era una mezza sconfitta, la forza di volontà ti fa fare cose che non sono studiate, ma la volontà fa tanto

La rimonta è ancora possibile?

Assolutamente sì, lo scorso anno quando abbiamo vinto il derby eravamo a 7 punti dall'Inter. Non è facile tenere questo ritmo fino alla fine e dobbiamo crescere in tutti i punti di vista

Cosa pensa di De Keteleare?

È un ambiente diverso, pressione diverse e cambiano le nozioni per lui rispetto al passato. Abbiamo fatto un contratto di cinque anni, lo aspettiamo. I giudizi devono essere parziali. Ha tutto per essere determinante come Origi. Come sta Ibra? Bene, spero possa tornare per gennaio

Italiano non commenta gli episodi arbitrali

Non ho nulla da dire su questi episodi, perché non ho voglia di sporcare una prestazione straordinaria dei ragazzi. Ho visto una squadra mettere alle corde il Milan nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni nitide clamorose. Perdiamo l'ennesima volta nel recupero, dobbiamo migliorare. Non è possibile lasciare punti per strada. Penso che non sia giusto, dopo una prestazione del genere non portare via punti. Non è giusto

Poi sull'assenza a sorpresa di Nicolás González

Non si è solitamente indisponibili per infortuni muscolari o articolari, ma anche mentalmente. Se non può dare il 100% mentalmente è come se fosse infortunato

