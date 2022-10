Milan-Juventus, match della 9a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio San Siro si è concluso col punteggio di 2-0 , reti firmate da Tomori e Brahim Diaz. Sconfitta pesante per i bianconeri, ecco le parole a caldo del tecnico Massimiliano Allegri a DAZN.

Allegri: "Troppi errori tecnici"

"Credo che dopo la partita di stasera ci sarà da dire ben poco ai ragazzi. Sembrava che fossimo usciti dal momento negativo con due vittorie, invece stasera ci siamo ricascati. Peccato perché i primi 25 minuti abbiamo fatto bene, poi non abbiamo più creato e abbiamo sbagliato misura dei passaggi e occasioni. E' chiaro che alla fine le paghi. Dobbiamo migliorare, ma non è possibile sbagliare i passaggi" le prime parole del mister.

Allegri: "Gli ultimi 15 minuti ci fanno capire che i problemi non sono risolti"

Sulle cause della crisi juventina: "Credo che abbia giocato un fattore determinante la condizione psicologica. Non è facile in questo momento, facendo due volte risultato e sbagliando una partita. Abbiamo perso tanti punti con le medio-piccole tra Sampdoria, Bologna e Salernitana, ed è normale poi negli scontri diretti la paghi. Purtroppo siamo capitolati, già sul primo tiro del Milan abbiamo fatto errori tecnici. Troppi errori tecnici. Dobbiamo solo restare sereni, rimboccarci le maniche e ripartire. Già contro il Maccabi".

"Se giochiamo in avanti, prendiamo meno contropiedi e possiamo diventare più veloci e incisivi. Oggi abbiamo cominciato a giocare sempre indietro, anche quando c'erano azioni offensive" ha concluso Allegri.

