si è concluso col punteggio di 2-0. Decisive le reti di Tomori (su calcio d'angolo, con Brahim Diaz (in contropiede su un grave errore di Vlahovic), i rossoneri piegano la formazione di Allegri che in trasferta non riesce ancora a sbloccarsi e ora, a meno di un quarto di campionato disputato, resta già inguaiata nella corsa scudetto, ora a -7 dal trittico Milan, Napoli e Atalanta, ma con ogni probabilità a -10 dalla vetta in caso di vittoria di almeno una di queste ultime. Milan-Juventus, big match della 9ª giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio San Siro,. Decisive le reti di(su calcio d'angolo, con proteste bianconere ) e(in contropiede su un grave errore di Vlahovic), i rossoneri piegano la formazione di Allegri che in trasferta non riesce ancora a sbloccarsi e ora, a meno di un quarto di campionato disputato, resta già inguaiata nella corsa scudetto, ora a -7 dal trittico Milan, Napoli e Atalanta, ma con ogni probabilità a -10 dalla vetta in caso di vittoria di almeno una di queste ultime.

fiammate incontenibili di Rafa Leao: questa volta la stella portoghese non entra a referto, né alla casella reti né a quella assist, ma colpisce due legni nel primo tempo. È lui l'uomo che spacca la partita. È un successo a tratti storico per il tecnico rossonero, Stefano Pioli. Non era ancora riuscito a vincere uno scontro diretto con Massimiliano Allegri nelle 19 precedenti partite, arriva in uno dei momenti più crocevia sia per il Milan - era chiamato a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro il Chelsea, lo ha fatto nel migliore dei modi - sia per la versione juventina del tecnico livornese che ne aveva più da perdere . Arriva, soprattutto, in una delle situazioni più critiche dei rossoneri tra infortuni e stato d'animo, probabilmente nell'unico momento del calendario finora in cui le quotazioni dei bianconeri non erano mai state così alte. Ed effettivamente per i primi venti minuti del match la Juventus appare più convinta, capace di crearsi tre occasioni. Poi i rossoneri passeggiano sul velluto, guidati dalle: questa volta la stella portoghese non entra a referto, né alla casella reti né a quella assist, ma colpisce due legni nel primo tempo. È lui l'uomo che spacca la partita.

Rafael Leao, Brahim Diaz esultanza, Milan-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-JUVENTUS 2-0 (primo tempo: 1-0)

MILAN (4-3-3) - Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (59' Krunic), Tonali, Bennacer (84' Vranckx); Diaz (64' De Ketelaere), Giroud (64' Rebic), Leao (84' Origi). All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (46' McKennie), Locatelli (56' Paredes), Rabiot, Kostic (56' Miretti); Vlahovic (78' Kean), Milik. All.: Allegri.

ARBITRO: Orsato di Schio

GOL: 46' pt Tomori, 54' Brahim Diaz

ASSIST: -

AMMONITI: Cuadrado (J)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 3+

La cronaca in 5 momenti chiave

20' - PALO DEL MILAN!! Carambola su calcio d'angolo, la deviazione di Leao d'istinto col tacco tocca appena il legno esterno!

34' - ANCORA PALO DI LEAO! È il secondo di giornata. Conclusione da fuori area diabolica, dove Szczesny avrebbe faticato ad arrivarci, ma l'estremo difensore della Juventus viene ancora salvato dal legno.

46' - TOMORI SBLOCCA IL MATCH, 1-0 MILAN! Corner rossonero, Giroud calcia ma trova sulla traiettoria il difensore inglese, che però di controbalzo riesce a girarsi e battere Szczesny a tu per tu.

Fikayo Tomori esulta per il gol alla Juventus insieme a Leao e Gabbia, Milan-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

54' - RETE! BRAHIM DIAZ, 2-0 MILAN! Erroraccio di Vlahovic, brutto passaggio in orizzontale a metà campo, il numero 10 rossonero raccoglie il regalo, scara Bonucci e Milik e lo spacchetta piegando i guanti di Szczesny.

84' - Kean prova a suonare la carica e riaprire disperatamente la partita con un conclusione potente in area! Provvidenziale la deviazione in angolo di Tomori. E poi di nuovo l'attaccante classe 2000 cinque minuti dopo, devia in angolo Tatarusanu.

Il momento social

MVP

Rafael LEAO (Milan) – Non segna, ma cambia la partita. Quando inizia a giocare, ovvero dopo il secondo palo colpito, mette in crisi con i suoi continui accentramenti una Juventus troppo fragile nei suoi equilibri psicologici di squadra. Smaschera, in sostanza, il bluff bianconero dei primi 20 minuti.

Rafael Leao, Milan-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

FANTACALCIO

PROMOSSO: Brahim DIAZ (Milan) - Scelto al posto di De Ketelaere, ripaga la fiducia di Pioli con un gol.

BOCCIATO: Dusan VLAHOVIC (Juventus) - Inconsistente, impreciso, mai pericoloso. Non sarà premiato dai pagellisti.

Le pagelle

Djokovic cuore rossonero: canta "Pioli is on fire"

