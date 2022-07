Alcune centinaia di tifosi del Milan si sono presentati oggi al centro sportivo di Milanello per accogliere la squadra alla ripresa dei lavori. Al termine dell'allenamento mattutino il tecnico Pioli e il responsabile dell'area tecnica Maldini si sono incontrati con i sostenitori.

Maldini: "Sono felice. Ora programmiamo un futuro sempre vincente"

Ad

"Grazie a tutti del vostro supporto. Noi cercheremo di continuare la strada che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e cercheremo di rendere orgogliosi il club e i tifosi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, ma l'abbiamo già messa da parte. Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè cercare di vincere la seconda stella ed essere competitivi. Possiamo promettere che ci saremo come spirito e come valori, speriamo di farvi divertire anche quest'anno." queste le parole di Maldini.

Serie A LIVE! Milan, è il giorno del raduno. Maldini: "Vogliamo la 2a stella" 7 ORE FA

Messina: "Pioli ci ha sempre sostenuto. E il Milan in Champions..."

Pioli ha voluto dedicare qualche parola alla tifoseria anche per ringraziare del supporto ricevuto nella passata stagione: "Quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto perché siamo andati tutti insieme dalla stessa parte. Ci abbiamo creduto sempre, soprattutto nelle difficoltà. Continueremo a crederci e a provarci sempre. Grazie del vostro sostegno che ci sarà sempre, come il nostro impegno che non mancherà mai".

Pioli: "Ibra sta bene dopo l'operazione, spero di riaverlo l'anno prossimo"

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Maldini e Massara fino al 2024 01/07/2022 A 17:03