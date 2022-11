Golden Boy 2022. Tra i premiati anche il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini. La leggenda rossonera è stata votata come Miglior Dirigente Sportivo dell'Anno, ed ha ritirato il premio dalle mani del suo ex collega rossonero Billy Costacurta. Maldini, uno dei principali artefici del Rinascimento rossonero, ha poi parlato della stagione in corso e delle aspettative sulla squadra. ha visto anche il figlio Daniel trafiggere la porta rossonera. Di seguito le sue parole. Serata di gran prestigio a Torino, dove è andata in scena la cerimonia del premio. Tra i premiati anche il direttore dell'area tecnica del Milan,La leggenda rossonera è stata votata come, ed ha ritirato il premio dalle mani del suo ex collega rossonero Billy Costacurta. Maldini, uno dei principali artefici del Rinascimento rossonero, ha poi parlato della stagione in corso e delle aspettative sulla squadra. L'ultima vittoria per 2-1 sullo Spezia, sigillata all'89' dalla rete di Giroud,la porta rossonera. Di seguito le sue parole.

Sul gol del figlio Daniel

"Era una cosa scritta. Era scritto perché era scritto. La mia idea era di vincere magari più facilmente, non all'ultimo minuto... Ho seguito il consiglio di Galliani prima di Milan-Monza: non muovermi per una settimana. Per non muovermi durante la partita non avendo emozioni; io ho fatto lo stesso esercizio. Dentro da papà non potevo che essere strafelice".

Sull'importanza della sua carriera nella crescita dei giovani

"Ho avuto un inizio di carriera folgorante; sembra che non abbia mai avuto alti e bassi, non abbia mai avuto dubbi, ma invece era molto giovane, c'era tanta pressione, non ero pronto e strutturato. Ricordo benissimo chi mi seguiva e le parole che mi venivano dette nei momenti difficili; ora ce ne dimentichiamo di farlo: diamo a questi ragazzi tante responsabilità. Dobbiamo supportarli di più: il lavoro che facciamo con Ricky e prima con Boban va proprio in questa direzione avendo una squadra molto giovane".

