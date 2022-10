San Siro (Milano) - Il derby della nostalgia tra Milan e Monza - Il derby della nostalgia tra Milan e Monza finisce 4-1 per i rossoneri grazie alla doppietta di Brahim Diaz nel primo tempo e ai gol di Divock Origi e Rafael Leao nella ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

--- Le pagelle del Milan ---

Ciprian TATARUSANU 7 - Chi ha detto che non è capace di impostare l'azione? Dipinge l'assist del gol di Diaz come aveva fatto l'anno scorso Maignan per Leao contro la Samp e salva il risultato sull'1-0 sul colpo di testa a botta sicura di Carlos Augusto. Mezzo punto in meno per il gol subito su punizione: poteva fare meglio

Sergino DEST 6,5 - La sua prova migliore da quando è sbarcato a Milano: attento sulla diagonale difensiva, propositivo in attacco. Esce all'intervallo per un affaticamento (dal 46' KALULU 6 - Consueta prestazione di spessore del terzino francese nel suo ruolo originario)

Simon KJAER 6,5 - Nessuna sbavatura al rientro dall'infortunio patito nella trasferta di Empoli (dal 60' GABBIA 6 - Entra nel momento di massima pressione del Monza, ma si comporta bene. Non era facile)

Fikayo TOMORI 6 - Un'ora di tranquillità, nell'ultima mezz'ora il baricentro rossonera si abbassa e soffre un po'

Theo HERNANDEZ 6,5 - In costante proiezione offensiva: quando ha le praterie davanti crea sempre superiorità numerica. Firma l'assist del 4-1

Tommaso POBEGA 6 - Quando viene chiamato in causa da Pioli risponde presente: recupera una quantità spropositata di palloni anche se rispetto a Tonali gli manca un po' di qualità palla al piede

Ismael BENNACER 6,5 - Recupera in extremis da un attacco febbrile e mette ordine in cabina di regia. Come al solito

Junior MESSIAS 6 - Gara non indimenticabile, ma merita la sufficienza per l'assist a Origi (e l'alibi del ritorno dall'infortunio)

Brahim DIAZ 8 - Prima la fotocopia del 2-0 contro la Juve: semina il panico partendo da centrocampo e trafigge Di Gregorio con un tap-in facile facile, cadendo nell'area piccola. Poi si gira (avrà imparato da un collega francese?) e segna la doppietta col piede debole. E' il genio della lampada di Pioli: basta strofinarla e lo spagnolo esaudisce i desideri. Esce per infortunio muscolare (dal 52' DE KETELAERE 5,5 - Torna dopo due settimane di assenza e sbaglia un gol a porta a vuota. Esce a testa bassa a fine partita e torna subito negli spogliatoi senza salutare avversari e tifosi)

Ante REBIC 6 - Si muove tantissimo sulla sinistra, ma non riesce a concretizzare negli ultimi 25 metri (dal 60' LEAO 7 - Pioli gli concede un turno di riposo in vista del tour de force di ottobre/novembre. Nella mezz'ora in campo tocca praticamente un solo pallone, il tiro che consente al Diavolo di calare il poker. Re Mida)

Divock ORIGI 7 - Offre qualità e quantità alla prima da titolare con la maglia del Milan: fa a sportellate davanti spaziando da destra a sinistra e smista palloni ai compagni di reparto, come nel caso del suggerimento a Brahim per il 2-0. La ciliegina sulla torta arriva nella ripresa: bordata nel sette. Primo gol in rossonero. A San Siro. Gioco, partita, incontro (dal 77' VRANCKX S.V.)

All. Stefano PIOLI 7 - Prova turnover superata: si invertono gli addendi ma il risultato non cambia. Nel primo dei sette impegni che lo attendono nelle prossime tre settimane arrivano risposte importanti da chi fin qui non aveva brillato, Origi e Dest su tutti. Il suo Milan arriva con entusiasmo al dentro-fuori contro la Dinamo Zagabria di martedì.

--- Le pagelle del Monza ---

Michele DI GREGORIO 5,5 - Poco da rimproverarsi sui quattro gol subiti. Anzi, ad un certo punto evita la goleada

Valentin ANTOV 4 - Soffre tantissimo le scorribande di Theo ed è il principale colpevole nel primo gol di Brahim. Serata da dimenticare

Pablo MARI' 6 - Tuttosommato il migliore dei tre dietro con anticipi e giocate di personalità

Patrick CIURRIA 5 - Positivo in fase di impostazione, sovrastato da Rebic prima e Leao poi in difesa

Luca CALDIROLA 5 - Troppo leggero in marcatura su Diaz in occasione del 2-0. Con le grandi sempre male (dal 55' CARBONI 5 - Si perde Messias sul 3-0)

Andrea BARBERIS 5 - Non riesce a fare filtro durante le ripartenze rossonere (dal 46' RANOCCHIA 7 - La sua punizione capolavoro vale il gol della bandiera)

Stefano SENSI 5,5 - Inizia bene, poi si spegne. Ci si aspetta qualcosa in più dall'ex Inter, soprattutto in queste partite (dal 67' BONDO 6 - Atteggiamento propositivo nel finale)

Carlos AUGUSTO 5,5 - Si mangia un gol già fatto, di testa, tutto solo davanti a Tatarusanu

Matteo PESSINA 6 - Cuore di capitano: ci mette grinta e qualità al servizio della squadra. Anche se spesso predica nel deserto

Gianluca CAPRARI 5 - Chi l'ha visto? (Dal 67' GYTKJAER 5,5 - Non fa nulla per invertire l'inerzia della gara)

Dany Mota CARVALHO 5 - Non riesce a creare densità nell'area di rigore, complici gli anticipi di Kjaer e Tomori (dal 55' PETAGNA 5 - Si vede pochissimo in avanti)

All. Raffaele PALLADINO 5,5 - Nel primo derby berlusconiano il suo Monza non sfigura dal punto di vista del gioco, nonostante i quattro gol subiti: segna il 3-1 e resta in partita fino all'80'. Contro questo Milan, a San Siro, da neopromossa, difficile pretendere di più

