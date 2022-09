"È una sfida scudetto perché tre punti in un campionato equilibrato come questo possono fare la differenza a fine stagione". il Napoli è la squadra candidata al tricolore. I partenopei vincono la sfida di San Siro contro il Milan e balzano al primo posto insieme all’Atalanta di Gasperini (Il tabellino finale dice 2-1, maturato grazie alle reti di Matteo Politano, Olivier Giroud e Giovanni Simeone. Per i campani si tratta di un risultato particolarmente significativo, perché rappresenta uno statement bello forte in vista della stagione, mentre per i lombardi è una battuta d’arresto che, in piccola parte, ridimensiona le ambizioni del club. Se le parole di Stefano Pioli , pronunciate nella conferenza stampa della vigilia, corrispondono al vero, alloraI partenopei vincono la sfida di San Siro contro il Milan e balzano al primo posto insieme all’Atalanta di Gasperini ( vittoriosa 1-0 sulla Roma questo pomeriggio )., maturato grazie alle reti diPer i campani si tratta di un risultato particolarmente significativo, perché rappresenta unobello forte in vista della stagione, mentre per i lombardi è una battuta d’arresto che, in piccola parte, ridimensiona le ambizioni del club.

Politano dopo il gol contro il Milan, Serie A Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-NAPOLI 1-2 (primo tempo 0-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (46' Dest), Kjaer (46' Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic (66' Diaz), De Ketelaere (82' Adli), Saelemaekers (66' Messias); Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (91' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (86' Ndombele); Politano (66' Zerbin), Raspadori (66' Simeone), Kvaratskhelia (86' Elmas). All. Spalletti (in panchina Marco Domenichini)

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

GOL: 55' Politano (r), 69' Giroud, 78' Simeone

ASSIST: Theo Hernandez (1-1, M), Mario Rui (1-2, N)

AMMONITI: Kjaer (M), Calabria (M), Krunic (M), Rrahmani (N), Tomori (M), Zerbin (N)

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

13’- OCCASIONISSIMA MILAN! Krunic dentro per Giroud, sinistro del francese e grande riflesso di Meret che allunga la palla sulla traversa

28’- ANCORA MERET! Calcio d’angolo a rientrare di Bennacer, colpo di testa di Krunic e grande riflesso del portiere nato a Udine

55'- GOOOOOOOL! MATTEO POLITANOOOOO! VANTAGGIO NAPOLI! Rigore potente: palla che passa sotto le mani di Maignan

57'- OCCASIONE MILAN! Cross dalla destra, Theo Hernandez colpisce di testa sul secondo palo e trova la schiena di Giovanni Di Lorenzo. Chiusura fortunosa per il Napoli

69'- GOOOOOOOOOL! IL PAREGGIO DEL MILAN! GIROUD! Discesa dirompente di Theo Hernandez, cross rasoterra e piattone vincente del francese

78'- GOOOOOOOOOL! NUOVO VANTAGGIO NAPOLI! SIMEONE! Cross dalla trequarti di Mario Rui, Simeone colpisce di testa da vero rapace e la mette all’angolino basso. Maignan pietrificato

85'- TRAVERSA CLAMOROSA DI KALULU! Ennesima discesa di Theo Hernandez, tocco sporco di Giroud, il difensore arriva puntuale sul secondo palo ma colpisce la traversa. Napoli fortunato

MVP

Giovanni SIMEONE - Entra e segna, con un imperioso colpo di testa. Con lui là davanti è un'altra musica rispetto al suo predecessore

Fantacalcio

PROMOSSO - Olivier GIROUD - Il Milan perde, ma lui si dimostra ancora una volta animale da big match, andando a finire per l'ennesima volta nel tabellino dei marcatori. Ma non solo. Tante sponde preziose per liberare i compagni e mette il piedone anche in occasione della traversa di Kalulu

BOCCIATO - Fikayo TOMORI - Imperdonabile perdersi Simeone in quel modo, è l'episodio che decide il match

Le pagelle

