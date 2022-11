Paolo Maldini e Frederic Massara tornano a casa con un trofeo dal viaggio a Dubai: all'interno della rassegna dei Globe Soccer Awards È una soddisfazione. Non sono un direttore sportivo, la mia è una figura che non c’è in tutte le squadre, si associa in parte a quella del direttore sportivo e in parte a quella del responsabile dell’area tecnica. Una figura diversa che mi sono cucito un po’ addosso e dopo quattro anni mi fa molto piacere essere qui", ha detto l'ex leggenda rossonera ai microfoni di Sky. tornano a casa con un trofeo dal viaggio a Dubai: all'interno della rassegna dei Globe Soccer Awards i due dirigenti rossoneri hanno vinto il premio di "Best Sporting Director" per l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni al Milan. "

Ad

I rinnovi di Leao e Bennacer

Serie A Ibra: "Milan, scudetto sempre possibile. Ho tanta voglia di tornare" 2 ORE FA

"Ci stiamo lavorando da mesi e da anni. Quando sarà il momento ci incontreremo, quando ci sarà da prendere una decisione la prenderemo. Adesso fare previsioni è difficile. L’idea era quella di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per i giocatori che sono andati in Qatar, in questo caso per Leao, ma non è stato possibile. Con Bennacer avremo la possibilità di parlare, con lui e i suoi agenti, in questi giorni"

"Abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa, di averlo con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio: questo è l’obiettivo" Maldini su Ibra

La lotta con il Napoli, come ai vecchi tempi

“Lo ricordo bene, erano anni bellissimi per il calcio italiano. Avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi è stato l’inizio di 25 anni di successi e adesso ci potrà essere questo scontro. Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare. Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.

Galliani: "Con i 29 trofei abbiamo promosso il calcio attraverso il gioco"

Serie A Preziosi replica a Malagò: "Forse il delinquente è lui" IERI ALLE 15:45