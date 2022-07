Il Milan si è radunato oggi per la prima giornata di lavoro della stagione 2022/2023. A Milanello si è tenuta anche la conferenza stampa di Stefano Pioli in cui il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti sugli obiettivi della squadra, il mercato e la concorrenti per lo Scudetto.

Come può crescere il Milan?

Ad

"Si cresce inserendo giocatori funzionali al nostro modo di stare in campo. Noi dobbiamo trovare soluzioni giuste da mettere al posto giusto, partendo dal fatto che abbiamo ancora margini di miglioramento. L'anno scorso abbiamo motivato i nostri avversari, ma noi siamo il Milan e vogliamo lottare per vincere".

Calciomercato Kessié-Barça, ora è ufficiale: 6,5 milioni fino al 2026 UN' ORA FA

C'è ancora Ibrahimovic nel futuro del Milan?

"Sapete quello che penso su di lui. L'ho sentito stamattina. Sta bene e sta recuperando da un infortunio abbastanza importante. Mi auguro di poter lavorare ancora con lui perché è un campione in toto". "Sta trattando il nuovo accordo. Spero eventualmente di averlo il prima possibile".

Pioli: "Ibra sta bene dopo l'operazione, spero di riaverlo l'anno prossimo"

Quanto si sente lontano dalle big di Champions?

"L'esperienza dell'anno scorso ci ha insegnato tanto. Non ci è mancato tanto per essere competitivi. Non possiamo pensare ad un Milan in grado di vincere la Champions; non mi piace parlare di budget, ma se Liverpool e City spendono 100 milioni solo per un giocatore è difficile competere. Sono sicuro che noi siamo cresciuti tanto. La nostra ambizione è essere competitivi anche in Europa; aspetteremo il sorteggio del 25 agosto. Pensare di vincere la Champions è un po' prematuro".

Che ci dice di Dybala e De Ketelaere?

"Sono due profili molto diversi. Io so che ho alle spalle dirigenti molto capaci che prenderanno decisioni migliori per migliorare la squadra". "Tutti i giocatori bravi e disponibili a giocare di squadra sono utili per giocare nel Milan".

Dove vede Adli?

"Giocatore molto interessante, tecnicamente valido, molto capace nello smarcarsi e nel giocare il pallone in avanti cercando i compagni in profondità. È da capire la posizione in cui può essere sfruttato al meglio. È molto intelligente e molto preparato. Cercherò di capire in quale posizione usarlo di più, anche se noi non siamo legate alle posizioni fisse e lui è uno dinamico".

Galliani: "Derby col Milan? Il sogno di una vita che si realizza"

L'Inter ha già fatto tanto mercato, la Juve sta completando la rosa, il Milan è un po più indietro. Deve recuperare tanto il Milan?

"Sono sicuro che il 13 agosto saremo pronti. Poi da allenatore se mi dicono che domani saremo al completo sarei contento, ma so che non sarà così. Noi siamo aperti a tante cose, ma partiamo da una base molto solida. Dal 15 luglio avrò una squadra forte da allenare e io il 15 luglio potrei schierare una squadra forte in campionato".

Ha pensato alla difesa a 3?

"Il rientro di Kjaer è importantissimo: mi e ci è mancato per 7 mesi, per qualità tecniche e presenza in campo; ci vorrà un po' di adattamento. La difesa a 3, per le caratteristiche che abbiamo, può essere una soluzione valida e cercheremo di svilupparla con un po' di attenzione".

Che sensazione le dà che in tanti non diano il Milan favorito?

"Mi fa piacere, l'anno scorso partivamo quarti o quinti... Quindi va benissimo così".

Pioli: "La sconfitta con l'Inter il momento più difficile della stagione"

Serie A LIVE! Milan, è il giorno del raduno. Maldini: "Vogliamo la 2a stella" 5 ORE FA