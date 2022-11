Milano - Ci pensa sempre Olivier Giroud. - Ci pensa sempre Olivier Giroud. Il Milan passa 2-1 (con fatica) contro lo Spezia grazie al gol al 90' del francese su assist di Tonali. La squadra di Gotti era riuscita a trovare il pareggio con l'ex Daniel Maldini dopo l'iniziale vantaggio rossonero di Theo Hernandez. Pioli si riporta a -6 dal Napoli. Ecco i voti dei protagonisti della gara di San Siro.

--- Le pagelle del Milan ---

Ciprian TATARUSANU 6 - Non può nulla sulla perla di Maldini. Spesso viene pizzicato da San Siro perchè ci mette un po' a far partire l'azione

Pierre KALULU 6 - Soffre poco Holm. Diligente come al solito in ripiegamento

Matteo GABBIA 6 - Sempre testa alta e anticipi puntuali

Fikayo TOMORI 6 - Fallisce un rigore in movimento dopo una sgroppata Leaonesca. Per il resto nessuna sbavatura

Theo HERNANDEZ 7 - Con tutta la calma del mondo stoppa di petto e deposita in porta l'1-0. La parte più difficile diventa l'attesa per convalidare il gol: il francese è in gioco per millimetri. Dall'inizio della scorsa stagione, soltanto Bensebaïni, del Mönchengladbach, ha segnato più gol di lui tra i difensori dei top 5 campionati europei. Giocatore totale

Ismael BENNACER 6,5 - Dipinge l'assist per Theo: palla col contagiri. Pioli lo toglie all'intervallo perchè ammonito (dal 46' TONALI 7 - Fabbri gli nega la gioia del 2-1 - bordata nel sette che fa impazzire i 70mila presenti - per un fallo di Tomori a inizio azione. Non si perde d'animo e poco dopo si inventa una magata che scavalca la difesa e finisce sul piede di Giroud. Quarto assist stagionale. Cuore di capitano - futuro)

Rade KRUNIC 6,5 - Recuperatore seriale di palloni. Colpisce un palo nel primo tempo a Dragowski battuto

Junior MESSIAS 6 - Aiuta Kalulu quando c'è da difendere e fa sempre la cosa giusta negli ultimi 25 metri. Leggero nel contrasto che dà il là alla magia di Maldini (dal 71' REBIC 6 - Entra e punta l'uomo senza però trovare il guizzo vincente)

Brahim DIAZ 6 - Semina il panico tra la mediana e la difesa liguri: quando riceve il pallone punta sempre la verticalità. Si spegne nella ripresa (dal 71' DE KETELAERE 5,5 - Sbaglia ancora davanti alla porta (con deviazione): ennesima occasione sprecata in una stagione iniziata col piede sbagliato. San Siro comincia a essere insofferente)

Rafael LEAO 6,5 - Ormai abbonato alla traversa, quando parte non lo si prende mai. Nella ripresa, come Diaz, cala un po' d'intensità (dal 91' THIAW S.V.)

Divock ORIGI 5,5 - Prezioso in fase di impostazione, meno quando c'è da concludere. Passo indietro rispetto alla gara col Monza come era successo a Torino (dal 71' GIROUD 7,5 - Entra e fa a sportellate con mezza difesa spezzina. Poi al 90' la zampata che fa letteralmente esplodere San Siro su assist da capogiro di Tonali. Ancora una volta de-ci-si-vo. Mezzo punto in meno perchè si toglie la maglia per esultare, ma è già ammonito e lascia i suoi in 10 negli ultimi concitati minuti)

All. Stefano PIOLI 6,5 - Il suo Milan, fresco di qualificazione agli ottavi di Champions, crea tantissimo, ma non riesce a mettere in ghiaccio la partita nel primo tempo per sfortuna e poco cinismo. Sull'1-1 il triplo cambio scombina la difesa spezzina e Giroud completa l'opera. Ennesima prova di forza del Diavolo che deve rincorrere uno scintillante Napoli

--- Le pagelle dello Spezia ---

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Se lo Spezia rimane in partita nella prima ora di gioco è solo grazie a lui. Autentico miracolo di piede su colpo di testa di Diaz e tanti altri interventi determinanti

Ethan AMPADU 6 - Dopo i primi minuti di tempesta, chiude un match dignitoso

Mattia CALDARA 6,5 - Sfiora il gol dell'ex con un tentativo di tap-in su calcio d'angolo. E' il migliore della retroguardia ligure

Jakub KIWIOR 5,5 - L'oggetto del desiderio del Milan, tra le altre, tiene in gioco Theo in occasione del gol

Emil HOLM 6 - In costante proiezione offensiva anche se dalla sua parte ha un cliente scomodo come Kalulu

Albin EKDAL 5,5 - Tutto solo manda alta un'incornata nella ripresa (dal 93' STRELEC S.V.)

Mehdi BOURABIA 6,5 - Giocata da fenomeno allo scadere della prima frazione, malamente sprecata da Nzola (dal 66' ELLERTSSON 5,5 - Non incide col suo ingresso)

Kevin AGUDELO 5,5 - Si vede pochissimo in un'ora in campo (dal 66' KRISTOV 5,5 - Non fa la differenza)

Kelvin AMIAN 5 - Si perde clamorosamente Hernandez in occasione dell'1-0 (dal 54' RECA 6 - Offre a Maldini il pallone del momentaneo 1-1)

Daniel MALDINI 7.5 - Applaudito dal suo vecchio stadio alla lettura delle formazioni, vive un autentico sogno allo scoccare dell'ora: tiro a giro e palla nell'angolino. Gol (e che gol!) nel suo stadio alla prima da ex: VERDE 5,5 - Ci si aspetta decisamente qualcosa di più da lui) - Applaudito dal suo vecchio stadio alla lettura delle formazioni, vive un autentico sogno allo scoccare dell'ora: tiro a giro e palla nell'angolino. Gol (e che gol!) nel suo stadio alla prima da ex: il calcio sa essere dannatamente romantico con la dinastia Maldini (dal 66'- Ci si aspetta decisamente qualcosa di più da lui)

M’bala NZOLA 5 - Macchia la sua prestazione con due errori clamorosi sul finire del primo tempo: prima dribbla Tatarusanu fuori dall'area, ma non trova la porta per troppa fretta, poi fallisce il più semplice dei tap-in da due metri

All. Luca GOTTI 5 - Continua il momento nero del suo Spezia che non trova punti in trasferta e incappa nel terzo ko consecutivo

