Milan batte Giroud con una strana mezza rovesciata allo scadere. Rincorsa finale causata dal momentaneo pareggio degli ospiti andati a segno con... Daniel Maldini. Sì proprio il secondogenito di Paolo Maldini, storico capitano dei rossoneri e uno dei dirigenti che ha rivoluzionato la squadra portandola allo Scudetto lo scorso anno. Mandato in prestito allo Spezia, per fare esperienza, ecco il suo primo gol in stagione, realizzato proprio al suo ex Milan. Tra Cesare Maldini, Paolo Maldini, Christian Maldini (il fratello più grande) e Daniel Maldini, Ilbatte 2-1 lo Spezia e si issa al 2° posto della classifica , ma che sofferenza per mandare ko i liguri: serve un fantastico gol dicon una strana mezza rovesciata allo scadere. Rincorsa finale causata dal momentaneo pareggio degli ospiti andati a segno con... Daniel. Sì proprio il secondogenito di, storico capitano dei rossoneri e uno dei dirigenti che ha rivoluzionato la squadra portandola allo Scudetto lo scorso anno. Mandato in prestito allo Spezia, per fare esperienza, ecco il suo primo gol in stagione, realizzato proprio al suo ex Milan. Tra Cesare Maldini, Paolo Maldini, Christian Maldini (il fratello più grande) e Daniel Maldini, il classe 2001 è anche il primo giocatore Maldini a segnare contro il Milan.

Sì perché era capitato a Cesare Maldini di giocare contro i rossoneri: l'ultima volta 55 anni fa in un Milan-Torino 1-1 dell'8 gennaio 1967. Ma Cesare non segnò mai, anzi dei 3 gol realizzati in carriera furono tutti con la maglia del Milan.

E, soprattutto, si rivede un gol di un Maldini a San Siro. Daniel aveva segnato l'anno scorso, ma in trasferta, con la maglia del Milan, proprio allo Spezia. L'ultimo gol di un Maldini a San Siro? 5333 giorni fa: 30 marzo 2008 in un Milan-Atalanta 1-2.

