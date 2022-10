Pablo Marì, difensore del Monza, ma per fortuna il giocatore spagnolo non è in pericolo di vita: ha ricevuto una coltellata che non ha leso organi vitali. È cosciente ed è ricoverato con alcune ferite non gravi. A dare la comunicazione è stato direttamente Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che si è recato subito in Ospedale non appena appreso la notizia. Facciamo ancora fatica a metabolizzare quanto successo in un Centro Commerciale di Assago, nel milanese, dove un uomo si è introdotto nel supermercato Carrefour e ha accoltellato 7 persone , incluso il cassiere del negozio che è deceduto. Tra i feriti anche, difensore del, ma per fortuna il giocatore spagnolo: ha ricevuto una coltellata che non ha leso organi vitali. È cosciente ed è ricoverato con alcune ferite non gravi. A dare la comunicazione è stato direttamente, amministratore delegato del Monza, che si è recato subito in Ospedale non appena appreso la notizia.

Le dichiarazioni di Galliani

Purtroppo ho ricevuto una notizia terribile, il cassiere del negozio è deceduto. Per quanto riguarda Pablo Marì ha subito una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente, lo stanno cucendo. Queste le notizie che arrivano dagli infermieri. [Galliani al TG2]

In Ospedale si era recato anche l'allenatore Raffaele Palladino. Anche i compagni di squadra di Pablo Marì volevano recarsi in Ospedale per dare il loro saluto, ma si è deciso internamente di mandare solo l'allenatore per non creare un assembramento presso la struttura ospedaliera.

Galliani e Palladino all'ospedale Niguarda per far visita a Pablo Marì

