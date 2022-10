Il Monza di Palladino trova il terzo successo consecutivo in Serie A, piegando 2-0 lo Spezia di Gotti. Gli ospiti hanno approcciato meglio al match, creando però pochi pericoli per la porta difesa da Di Gregorio. Dopo i primi 20', i padroni di casa hanno poi aumentato i giri del motore, alzando il baricentro e trovando un bel gol con un inserimento di Carlos Augusto su assist di Pessina, al minuto 33.

Nella ripresa i padroni di casa hanno controllato il match, gestendo il possesso nei primi minuti di gioco e colpendo su calcio d'angolo al 63', con una zampata letale del solito Pablo Marì, al suo secondo gol in carriera allo Spezia su tre complessivi in Serie A. Inutile la reazione finale degli ospiti che nel finale hanno assediato l'area di Di Gregorio senza però riuscire a gonfiare la rete.

Ad

In virtù di questo risultato, dopo un avvio shock, il Monza si issa momentaneamente al dodicesimo posto in classifica, a quota 10 punti.

Serie A Monza-Spezia 2-0, le pagelle: Pessina e Augusto incontenibili UN' ORA FA

Matteo Pessina (Monza-Spezia) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (dal 75' Birindelli), Rovella (dall'84' Ranocchia), Sensi (dal 56' Barberis), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (dal 56' Mota); Gytkjaer (dal 75' D'Alessandro).

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Ampadu, Nikolaou (dal 68' Amian); Holm (dal 68' Verde), Kovalenko (dal 60' Ekdal), Bourabia (dal 79' Ellertsson), Bastoni, Gyasi; Agudelo (dal 60' Maldini); Nzola

GOL - 33' Carlos Augusto (M), 63' Pablo Mari (M) Primo tempo 1-0

ASSIST - Pessina (M, 1-0), Barberis (M, 2-0)

NOTE: AMMONITI - Sensi (M), Nzola (S), Izzo (M), Nikolau (S), Ranocchia (M)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

5' REVOCATO IL CALCIO DI RIGORE! Ripensamento del direttore di gara che valuta il tocco di Rovella come involontario e revoca il rigore allo Spezia.

28' AGUDELO, CHE CHANCE! Invenzione di Nzola per Agudelo che entra in area dalla destra e a tu per tu con Di Gregorio mette un pallone a rimorchio, trovando una provvidenziale chiusura di Izzo. Che occasione!

33' RETEEEEE! CARLOS AUGUSTO! 1-0 MONZA! Imbucata deliziosa di Pessina per l'inserimento del laterale che entra in area e poi buca Dragowski con un mancino rasotterra violentissimo.

Carlos Augusto esulta per il gol del vantaggio in Monza-Spezia - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

61' NIKOLAU, PROVVIDENZIALE! Altra bella apertura di Pessina per Gytkjaer che si allarga e prova ad incrociare col destro, trovando la chiusura di Nikolau.

63' RETEEEEEEE! 2-0 MONZA, PABLO MARI! Corner perfetto di Barberis dalla destra e inserimento a centro area del centrale che non lascia scampo a Dragowski. Rivedibile la marcatura di Ampadu.

73' DI GREGORIO, SONTUOSO! Ottimo spunto di Maldini che si ritaglia uno spazio per calciare e cerca la porta da fuori area. Bravo il portiere ad opporsi.

90+1' EKDAL, PALLA ALTA DI POCO! Guizzo di Verde sulla destra, appoggio per Gyasi e scarico al limite per Ekdal, impreciso nel calciare in porta con il destro.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Carlos AUGUSTO – Ara l'out di competenza trionfando nel duello con Holm e trovando un grandissimo gol con uno dei suoi numerosi inserimenti. Oggi è veramente incontenibile quando si sgancia palla al piede sulla sinistra.

IL PROMOSSO

Pablo MARÌ – Battaglia anch'egli con Nzola in un duello che non risparmia duri colpi. Si salva anche grazie all'aiuto di Izzo e Caldirola ed ha il grande merito di chiudere la sfida con uno dei suoi micidiali inserimenti.

IL BOCCIATO

Ethan AMPADU : Molto male anche quest'oggi. Si perde Mari sul gol del 2-0 e non è impeccabile nemmeno sulla rete di Carlos Augusto. Seconda pessima prestazione consecutiva.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Monza-Spezia: probabili formazioni e statistiche 07/10/2022 ALLE 10:40