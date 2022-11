Dopo la frattura malleolo-peroneale durante il match contro l'Hellas Verona è stato operato all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano. Operazione completamente riuscita e il giocatore, in prestito dall'Inter, farà ritorno a casa nella giornata di giovedì. Non si conoscono i tempi di recupero per il rientro in campo di Sensi che resterà fermo per qualche mese.