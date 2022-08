La terza giornata di Serie A si apre con il primo successo in campionato dell'Udinese e il colpaccio sfumato del Monza in casa. I friulani riescono nella rimonta dopo lo storico vantaggio dei biancorossi - prima volta di sempre nella massima categoria - firmato da Colpani, che trova il gol alla prima da titolare in Serie A. Ma il momento di gloria dei brianzoli dura solo tre minuti, quando Beto punisce una distrazione difensiva e mette di nuovo in parità il match. Nella ripresa arriva il gol decisivo di Udogie che regala a mister Sottil una prima vittoria in campionato tanto agognata quanto pesante nella futura lotta per la salvezza, portando così l'Udinese a quattro punti in classifica. Monza ancora fermo a zero dopo tre partite ma questa volta i primi punti in Serie A erano veramente ad un passo: tante recriminazioni per le distrazioni difensive e un gol annullato ad inizio primo tempo a Birindelli per un fuorigioco di Caprari, oltre ad un altro paio di occasioni da gol sprecate. Già alla terza giornata è sempre più traballante la panchina di Giovanni Stroppa.

Tabellino

MONZA-UDINESE 1-2 (primo tempo: 1-1)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani (62' Pessina), Sensi (81' Antov), Valoti (70' Machin), Molina (80' Ciurria); Petagna (62' Gytkjaer), Caprari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo (81' Samardzic), Walace, Lovric (69' Arslan), Udogie (81' Ebosse); Beto (69' Success), Deulofeu (70' Nestorovski). All.: Sottil.

ARBITRO: Di Bello

GOL: 32' Colpani (M), 35' Beto (U), 77' Udogie (U)

ASSIST: Becao (U, 1-1), Nestorovski (U, 1-2)

AMMONITI: Udogie (U), Caldirola (M), Pessina (M), Machin (M), Nestorovski (U)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 0+4

La cronaca in 7 momenti

12' - GOL DEL MONZA, MA SI ALZA SUBITO LA BANDIERINA! Caprari si libera e parte tutto solo sulla sinistra, mettendo in mezzo per Birindelli che tutto solo davanti al portiere insacca. L'attaccante biancorosso però è scattato in offside.

32' - RETE! MONZA IN VANTAGGIO CON COLPANI, 1-0! Tutto nasce dalla grande iniziativa di Carlos Augusto. Poi in area Caprari scarica per il centrocampista brianzolo, palo e gol alla sinistra di Silvestri. Il Monza passa in vantaggio per la prima volta nella storia in Serie A.

35' - RETE! RISPONDE SUBITO L'UDINESE, 1-1 CON BETO! Servito in mezzo da Becao, troppo in ritardo la difesa del Monza. È subito pareggio, l'attaccante numero 9 trova il primo gol stagionale alla prima da titolare.

40' - DEULOFEU AD UN PASSO DAL VANTAGGIO UDINESE! Dribbling al limite dell'area e conclusione verso l'angolo destro del portiere, palla fuori di un soffio. Altra lacuna difensiva del Monza, che gli lascia spazio per tirare.

45' - CHE FINALE DEL PRIMO TEMPO! Due occasioni per l'Udinese salvate in extremis dalla difesa, ma la più ghiotta è quella del Monza subito dopo, con Caprari che prova a superare il portiere. Salvataggio incredibile di Nuytinck.

51' - OCCASIONE BIRINDELLI, PARA ANCORA SILVESTRI!! Cross di Molina dalla sinistra, tocco di Petagna che allunga per Birindelli sul secondo palo, l'estremo difensore dei friulani ci mette la mano (subendo anche fallo).

77' - RETE! 2-1 UDINESE CON UDOGIE E RIMONTA DEI FRIULANI! Triangolo perfetto con Nestorovski (autore dell'assist), saltata tutta la difesa e scavalcato il portiere col tocco sotto.

Il momento social

MVP

Destiny UDOGIE - Onnipresente e inarrestabile sulla fascia sinistra, trascina l'Udinese alla vittoria con il gol decisivo nella ripresa. I difensori avversari lo stanno ancora cercando nel triangolo con Nestorovski.

Fantacalcio

PROMOSSO - BETO: sfrutta la prima occasione da titolare con il gol, mettendo in chiaro le cose nell'attacco dell'Udinese

BOCCIATO - Gianluca CAPRARI: tre partite e ancora zero bonus, contro i friulani si mangia diversi gol. Che succede ad una delle rivelazioni in attacco della passata stagione?

