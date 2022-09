Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro l'Udinese.

Il tecnico portoghese analizza l'avversario: "La gara di Udine sarà difficile, la più complicata del campionato ad oggi. All’Udinese sono intelligenti, sanno gestire i tempi della partita come vogliono. Hanno esperienza tale da condizionare anche l’arbitraggio. Li rispetto e penso che domani sarà molto difficile per noi”.

Sulle sanzioni imposte dal Fair Play Finanziario: "Non penso che ci siano due pesi e due misure. E’ un meccanismo che dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole fare in un modo virtuoso. In modo indiretto protegge quelli che non lo fanno in modo virtuoso e protegge le squadre che sono già delle potenze. E’ un meccanismo onesto, dove ovviamente ci sono altri che non lo fanno in modo virtuoso. Penalizza gli altri che vogliono essere grandi. A livello competitivo non è un meccanismo di Fair Play."

"Non c’è Fair Play in una squadra che spende 300 milioni e tra una che ne spende 30. Io alleno con piacere e mi fa piacere lavorare con questo tipo di condizioni. Però è duro perché con qualche milione in più la Roma sarebbe in condizioni di sognare. Mi piacerebbe avere qui Veretout e un quarto/quinto difensore centrale. Mi piacerebbe avere qui Felix perché è un bambino che ho preso in Primavera e che ha potenziale. Noi abbiamo questo tipo di condizionamento che fa le cose più difficili. Ci divertiamo uguale”.

Infine una nota sul mercato e la rosa a disposizione: "Non abbiamo tanti giocatori per respirare. Ci sono delle squadre che non hanno questo tipo di problema. Dormo tranquillo in alcuni ruoli e in altre posizioni è più dura. Ieri la conferenza stampa del direttore è stata brillante. Però lui ha detto una cosa che non è vera. Ha detto che ci sono soluzioni dietro, ma non è così perché poi chi gioca a centrocampo? A me piace scherzare come ho fatto ieri, complimenti al direttore e alla società perché con le limitazioni hanno fatto un mercato fantastico"

