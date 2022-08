terza giornata di Serie A , nel weekend la partita più croccante è di certo Juventus-Roma. Sarà la prima volta per Paulo Dybala allo Stadium dopo aver lasciato Torino e già per questo vale la pena seguire l'incontro. Ma sarà anche l'ennesima sfida tra Josè Mourinho e i bianconeri, un faccia a faccia mai banale. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore giallorosso nella conferenza stampa della vigilia. Se nel venerdì che apre le danze della i fari saranno puntati su Lazio-Inter , nel weekend la partita più croccante è di certo. Sarà la prima volta perallo Stadium dopo aver lasciato Torino e già per questo vale la pena seguire l'incontro. Ma sarà anche l'ennesima sfida trae i bianconeri, un faccia a faccia mai banale. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore giallorosso nella conferenza stampa della vigilia.

Su formazione e approccio

"La squadra che gioca è la stessa di lunedì con il cambio di Zaniolo per Matic. Arriviamo con sei punti in due partite ed è importante. Ma arriviamo anche con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum che sono due calciatori importanti per noi e cambiano la prospettiva della gara. Una cosa è avere una rosa più soluzioni e un'altra avere una rosa con meno soluzioni. E' una partita contro una grande squadra che vuole vincere lo Scudetto. E' una delle 38 gare della stagione. Giocare oggi o alla giornata 37 è la stessa cosa. Giocare contro una grande squadra è sempre difficile, ma è anche motivazionale e se la prendiamo in questo senso è top. Noi cerchiamo di arrivare a questa gara in modo equilibrato. E' difficile? Sì, ma vogliamo giocarla"

Sulla Juventus

Per me ogni vigilia è la stessa vigilia, la stessa routine. Non cambia nulla: giochiamo contro la Juve che è una squadra top, ma a Torino contro la Juventus ho giocato tante volte. Non c'è connessione col passato, non avrà connessione col futuro. E' una gara isolata".

Su Dybala

"Non ho nessun consiglio. Dipende dal carattere del giocatore. Non so Paulo come risponderà. Ha la faccia di un bambino ma non lo è. Parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, però il controllo delle sue emozioni lo ha lui. Dal punto di vista esterno, solo osservandolo nel lavoro di questi giorni, non ho visto nulla di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima e dopo”.

Su che partita sarà

“E’ una partita da grandi squadre. Il mondo del calcio continua a sbagliare: si dice che chi prende pochi gol ha un bel gioco difensivo, invece ha un bel gioco di squadra. Le squadre che subiscono pochi gol sono le squadre forti. Le squadre di qualità prendono pochi gol”.

Sul sorteggio di Europa League

"E' una competizione difficile, ci sono squadre che devono vincere la competizione. Se non lo fanno è un disastro per qualche squadra con un potenziale economico e sportivo incredibile. Noi andiamo passo dopo passo. Ovviamente parliamo di un girone che non è facile. Il Betis ha vinto la coppa e ha un allenatore top, ha una squadra che gioca bene, sono quinti in Spagna e sono una squadra di alto livello. Anche il Ludogorets non è una squadra facile. Helsinki non lo conosco, ma l'evoluzione delle squadre del nord Europa è evidente. E' incredibile che vada a giocare dopo così tanto tempo in Finlandia, purtroppo in un altro campo di plastica. Speriamo di non giocarci a novembre".

