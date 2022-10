Khvicha Kvaratskhelia. Il classe 2001 georgiano è sbarcato al Napoli da pochi mesi e è diventato un fenomeno globale in grado di sfondare i pur vasti confini del pianeta pallone. E non a caso, della sua storia si è occupato nientemeno che il New York Times, il più celebre quotidiano del mondo, che gli ha dedicato un lungo articolo firmato da Ivan Nechepurenko e Rory Smith. Il titolo è eloquente: "The Instant Legend of Kvaradona". Stagione calcistica 2022/23, quella in cui il mondo si accorse di. Il classe 2001 georgiano è sbarcato alda pochi mesi e a suon di gol e assist, giocate di classe e corse impossibili ha già fatto innamorare non solo la squadra partenopea ma gli amanti del calcio di ogni fede. Un talento incredibile, che anche in virtù delle sue origini e della sua vicenda personale,. E non a caso, della sua storia si è occupato nientemeno che il, il più celebre quotidiano del mondo, che gli ha dedicato un lungo articolo firmato da Ivan Nechepurenko e Rory Smith. Il titolo è eloquente:

Il NYT racconta Kvara dai tempi in cui giocava in Georgia e si sofferma in particolare sulla squadra da cui il Napoli l'ha acquistato: la Dinamo Batumi. "Temevano che l’Arena di Adjarabet, con i suoi archi sinuosi e l’esterno illuminato, si trasformasse in una specie di elefante bianco. Batumi, dopo tutto, è una pittoresca località turistica; aveva poco bisogno di uno stadio da 20.000 posti. La Dinamo, la squadra di calcio che doveva chiamarla casa, generalmente richiedeva posti a sedere solo per la metà di quel numero. E poi, all’inizio di aprile, arrivò Khvicha Kvaratskhelia. Nei tre mesi trascorsi da Kvaratskhelia a Batumi, ogni posto fu occupato. I turisti che affollavano le spiagge del Mar Nero hanno aggiunto una partita ai loro itinerari. Amici, parenti, vicini, colleghi e conoscenti hanno iniziato a chiedere biglietti, indipendentemente dal fatto che sostenessero la Dinamo, qualcun altro o nessuno". Ma Kvara aveva sconvolto l'intero Paese. "Avevamo stadi pieni in quasi tutte le città - racconta George Geguchadze, allenatore della Dinamo - Tutta la Georgia voleva dare un’occhiata. Anche le partite nelle retrovie del Paese, in stadi che normalmente potevano attrarre solo poche centinaia di spettatori, andavano sold out".

Era un po’ una vittima, in un certo senso. Piaceva a molti, ma forse non avevano bisogno di lui”. E poi il commento di Willy Sagnol a RMC Sport: "Tutto quello che ho sentito è che era un giocatore stanco dopo il 70esimo minuto, mi dicevano: ‘Sai, Willy, è solo un georgiano, non è brasiliano. È meno glamour‘". Kvaratskhelia è stato acquistato dal Napoli e, in un certo senso, snobbato dal resto della nobiltà calcistica d'Europa. Così il NYT cità Oleg Yarovinski, direttore generale del Rubin Kazan (la squadra in cui il giocatore ha militato tra il 2019 e il 2022): "Tutto il continente era a conoscenza delle sue doti mentre era in Russia, se non prima. Juventus e Tottenham lo avevano osservato . Il Napoli lo seguiva da due anni.”. E poi il commento di Willy Sagnol a RMC Sport: "Tutto quello che ho sentito è che era un giocatore stanco dopo il 70esimo minuto, mi dicevano: ‘‘".

Tra i passaggi più interessanti dell'articolo, c'è il capitolo in cui i due autori si soffermano sul personaggio Kvaratskhelia, che viene descritto quasi fosse il protagonista di un romanzo. "La radice del fascino di Kvaratskelia è un senso di rarità. È il tipo di giocatore che il calcio moderno – con i suoi sistemi giovanili industrializzati e modelli stilistici – non produce più: volubile e intuitivo, vagamente anticonformista, in qualche modo selvaggio. 'Ha alcuni aspetti che sono molto georgiani - dice di lui Andrés Carrasco, lo spagnolo a capo dello sviluppo giovanile della Dinamo Tbilisi, il club che lo ha portato alla luce: tende a non preoccuparsi se qualcosa non funziona. Non pensa alle conseguenze negative. Questo è vero per molti giocatori d’attacco qui. Sono audaci. Sono un po’ anarchici'".

