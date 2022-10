Napoli-Sassuolo, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-0 , frutto della tripletta di Osimhen e della rete di Kvaratskhelia. La gara è stata arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con questo risultato il Napoli vola momentaneamente a +6 sul Milan secondo, in attesa del resto della giornata.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Ad

Serie A Osimhen devastante, Napoli ingiocabile: 4-0 al Sassuolo 3 ORE FA

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 7 - Spettatore non pagante? Non proprio. Anzi: con una serie di interventi ribatte colpo su colpo ai non pochi tentativi del Sassuolo. Bravissimo.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Non semplice tenere a bada l'ottimo Laurienté: esperienza e qualità da campione d'Europa fanno la differenza (dall'81' Alessandro ZANOLI 6 - Trova il tempo per sfiorare un gran gol)

Kim MIN JAE 7 - Il simbolo della sua partita un recupero con incursione palla al piede incorporata che manda in visibilio il Maradona. Gran colpo estivo del Napoli, altroché.

Juan JESUS 6 - Anche lui si attesta su buoni livelli, anche se nella ripresa rischia di favorire Frattesi, venendo salvato da Meret.

Mario RUI 7,5 - Un gol fantascientifico sfiorato col destro (!), la scodellata al bacio per Kvaratskhelia, attenzione difensiva e partecipazione offensiva. Sta disputando una stagione strepitosa.

Frank André ZAMBO ANGUISSA 7 - Rientra in campo e la sua presenza si sente, eccome. Fraseggia coi compagni, si inserisce, fa spesso la cosa giusta al momento giusto (dal 56' Tanguy NDOMBELE 6,5 - Entra con decisione, cercando più volte di farsi vedere anche nei pressi dell'area neroverde)

Stanislav LOBOTKA 7 - La tranquillità fatta calciatore. Dategli un pallone sporco: lui lo infilerà in lavatrice e ve lo restituirà pulito (dall'81' Diego DEMME s.v.)

Piotr ZIELINSKI 5,5 - La piccola nota stonata del Napoli. Sembra un po' spaesato e svagato. Di certo non offre una prestazione da Zielinski (dal 56' Eljif ELMAS 6 - Dà il proprio apporto in termini di vivacità e freschezza, favorito dal risultato già rotondo)

Hirving LOZANO 6,5 - Ficcante in attacco, prezioso in più di un ripiegamento difensivo. Non ai livelli di Osimhen e Kvaratskhelia, ma comunque positivo.

Victor OSIMHEN 8 - Devastante. Ha una fame di gol bestiale. Segna una volta, due volte, tre volte, e la sensazione è che non si accontenti mai. Centravanti meraviglioso.

Khvicha KVARATSKHELIA 7,5 - Due assist per Osimhen, il gol del 3-0. Che si può pretendere di più? Semplicemente incontenibile, ancora una volta (dal 73' Giacomo RASPADORI 6 - Gioca con la voglia dell'ex e sfiora il gol su punizione)

All. Luciano SPALLETTI 8 - Tra la scorsa stagione e questa, ha costruito un gioiello. E ora, giustamente, spera di concludere l'opera regalando al Napoli un trofeo di prestigio.

Victor Osimhen in azione contro il Sassuolo Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 - Non gli si può imputare granché. Anzi, con un paio di interventi con la punta delle dita evita un passivo ancora più rotondo.

Jeremy TOLJAN 5 - Impotente per tutto il primo tempo. Nella ripresa manda in porta Frattesi, che non sfrutta il regalo del compagno.

Martin ERLIC 5 - Tiene in gioco Kvaratskhelia nell'azione del tris del Napoli. E, in generale, traballa parecchio sotto i colpi di Osimhen e compagni.

Gianmarco FERRARI 5 - Anche lui, dall'alto della propria esperienza, può far poco o nulla per contenere la mareggiata azzurra.

ROGERIO 5 - Lozano e le sovrapposizioni di Di Lorenzo lo costringono a rimanere basso, senza poter sganciarsi. Soffre parecchio.

Davide FRATTESI 6 - Assieme a Laurienté è il migliore del Sassuolo. Se non altro prova a cambiare le carte in tavola. Anche se non riesce a battere Meret quando ne ha l'opportunità (dall'87' Abdou HARROUI s.v.)

Maxime LOPEZ 5 - Pomeriggio dimenticabile. Corre spesso a vuoto, senza poter offrire molto in termini di regia, e non tiene Kvaratskhelia in occasione del 2-0.

Kristian THORSTVEDT 5,5 - Fa sentire la propria fisicità e qualche buono spunto lo propone. Davanti a Meret, però, pecca in freddezza (dal 65' Matheus HENRIQUE 5,5 - Non può incidere)

Emil CEIDE 5 - Poco da dire: trascorre inutilmente un tempo intero cercando di mettersi in mostra. Non rientra in campo per la ripresa (dal 46' Hamed TRAORÉ 5 - Nullo in attacco, sciagurato in difesa col retropassaggio sbagliato che regala il pallone della tripletta a Osimhen)

Andrea PINAMONTI 5,5 - Sembra destinato a trascorrere un pomeriggio difficoltoso, però due ottime palle gol se le crea, anche se non le sfrutta (dal 65' Agustin ALVAREZ 5,5 - Viene lanciato nella mischia da Dionisi, ma senza esiti)

Armand LAURIENTÉ 6 - Sì, 6 nonostante l'espulsione. Anzi, si meriterebbe anche qualcosina in più, perché è dalle sue iniziative costanti che nascono i maggiori pericoli per il Napoli.

All. Alessio DIONISI 5 - Il gioco c'è, come sempre. Non merita di uscire dal campo sotto il peso di 4 gol. Però una registrata alla fase difensiva va data assolutamente.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 06:25