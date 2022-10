Ingiocabili. Per tutti o quasi. Altro giro, altra goleada. Stavolta a cadere sotto i colpi del Napoli è il Sassuolo, che al Maradona esce con le ossa rotte e con un 4-0 che delinea in maniera perfetta le potenzialità enormi della capolista. È una goleada che, bene precisarlo, è un filo eccessiva: gli emiliani non stanno a guardare, creano più di una palla gol durante l'arco della partita ma sbattono su un Meret in versione saracinesca. Però là davanti il Napoli ha i soliti noti, che si dividono assist e gol: Osimhen ne segna tre, diventando il nuovo capocannoniere della Serie A in compagnia di Arnautovic, e Kvaratskhelia completa l'opera, oltre a un paio di assist vincenti per il nigeriano. È la solita macchina da calcio, già vista e rivista nel corso di queste prime spettacolari settimane stagionali. Una gioia per gli occhi. E un rendimento sempre più da record: non solo le 13 vittorie di fila tra tutte le competizioni, ma anche i 6 punti di vantaggio momentanei sul secondo posto del Milan, costretto a rispondere domani sera a Torino. Una pressione non indifferente sulle spalle dei rossoneri.

Tabellino

Napoli-Sassuolo 4-0 (primo tempo 3-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79' Zanoli), Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (56' Ndombele), Lobotka (79' Demme), Zielinski (56' Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71' Raspadori). All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (87' Harroui), Lopez, Thorstvedt (65' Matheus Henrique); Ceide (46' Traoré), Pinamonti (65' Alvarez), Laurienté. All. Dionisi

Arbitro: Antonio Rapuano

Gol: 4' Osimhen, 19' Osimhen, 36' Kvaratskhelia, 77' Osimhen

Assist: Kvaratskhelia (N, 1-0), Kvaratskhelia (N, 2-0), Mario Rui (N, 3-0)

Ammoniti: Lopez, Laurienté

Espulsi: Laurienté all'84'

La cronaca in 9 momenti chiave

4' – GOL DEL NAPOLI. Cross dal fondo di Di Lorenzo, Kvaratskhelia spizza di testa, la palla sbuca sul secondo palo dove Osimhen la controlla e la tocca in rete col sinistro. 1-0.

7' – Avanzata, sterzata improvvisa e destro a sorpresa di Mario Rui che Consigli alza con l'aiuto della parte alta della traversa.

16' – Altra percussione palla al piede di Laurienté, che appoggia all'ingresso dell'area per Pinamonti: rasoiata mancina, Meret prega e la palla passa accanto al palo.

19' – GOL DEL NAPOLI. Kvaratskhelia inarrestabile in area, tocco in mezzo per Osimhen e deviazione vincente sotto porta. 2-0.

L'esultanza di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia durante Napoli-Sassuolo Credit Foto Getty Images

22' – Thorstvedt trova spazio alle spalle della difesa e si presenta davanti a Meret, che lo ipnotizza e gli blocca il sinistro.

36' – GOL DEL NAPOLI. Mario Rui scodella in profondità per Kvaratskhelia, che aggancia in posizione regolare e spara alle spalle di Consigli. 3-0.

49' – Staffilata da posizione defilata di Pinamonti, Meret respinge e Di Lorenzo evita il tap-in a porta vuota di Thorsvedt.

77' – GOL DEL NAPOLI. Palla recuperata da Osimhen dopo un errore in uscita del Sassuolo e scavetto vincente davanti a Consigli. Tripletta e 4-0.

84' – Laurienté entra in ritardo su Demme, si prende il secondo cartellino giallo e il conseguente rosso.

Il momento social

MVP

Victor OSIMHEN. Devastante. Ha una fame di gol bestiale. Segna una volta, due volte, tre volte, e la sensazione è che non si accontenti mai. Centravanti meraviglioso.

Fantacalcio

PROMOSSO – Khvicha KVARATSKHELIA. Due assist per Osimhen, il gol del 3-0. Che si può pretendere di più? Semplicemente incontenibile, ancora una volta.

BOCCIATO – Hamed TRAORÉ. Nullo in attacco, sciagurato in difesa col retropassaggio sbagliato che regala il pallone della tripletta a Osimhen.

Le pagelle

