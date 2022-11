Napoli-Udinese, match valido per la 15a giornata, è terminato sul punteggio di 3-2, frutto delle reti di Osimhen, Zielinski, Elmas, Nestorovski e Samardzic. La gara è stata arbitrata da Ayroldi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6: grande parata in avvio sul tacco di Deulofeu, poi è spettatore per un'ora. Nel finale può fare poco sui due gol subiti.

Giovanni DI LORENZO 6: duella sull'esterno con Pereyra, spingendo meno del solito e dedicandosi alla fase difensiva.

KIM Jae Min 6: prende subito le misure a Beto, concedendo poco al portoghese. Nel finale, come tutta la squadra, va in apnea e perde una palla sanguinosa che porta al gol Samardzic.

JUAN JESUS 6: prestazione ordianta senza sbavature. La squadra sbanda dopo la sua uscita dal campo. (dal 60’ OSTIGAARD 5,5: la difesa nel finale va stranamente in confusione)

Mathias OLIVERA 6: nei primi minuti soffre le incursioni di Deulofeu. L'infortunio dello spagnolo lo agevola in copertura. (dal 46’ MARIO RUI 5,5: nervoso nel finale, prova poco pulita)

Andre Franck ANGUISSA 6,5: ancora convincente l'ex Villarreal. La palla per Elmas, in occasione del 3-0, denota una notevole visione di gioco e precisione.

Stanislav LOBOTKA 6: oggi si occupa più del contenimento rispetto all'impostazione. Meno metronomo del solito.

Piotr ZIELINSKI 7: la sua classe non è una novità, ma il polacco oggi ha incantato. Gol splendido alla mezz'ioa con un destro a giro all'angolino. (dal 67’ NDOMBELE 5,5: non argina l'ondata bianconera del finale di gara)

Hirving LOZANO 6,5: l'apertura per Zielinski sul 2-0 è da applausi. Il messicano si sacrifica anche in fase di ripiegamento, promosso. (dal 60’ POLITANO 6: entra e sforna subito un pallone che quasi porta al poker Elmas. Nel finale aiuta in difesa)

Victor OSIMHEN 7,5: in forma straripante. Apre le marcature con uno stacco imperioso, innesca la ripartenza del 3-0 ed è una costante mina vagante nella metà campo dell'Udinese. Di un altro livello.

Eljif ELMAS 7: sostituisce Kvaratskhelia con una prestazione sontuosa. Agisce sulla zona di sinistra e la sua qualità è un fattore chiave del match. Assist al bacio per il vataggio di Osimhen, azione da grande attaccante in occasione della sua rete che vale il tris.

All. Luciano SPALLETTI 6,5: 41 punti su 45, andamento che lascia senza parole del suo Napoli. Altra prova perfetta fino al 78', poi il calo di tensione della squadra stava costando caro. Il tecnico non avrà sicuramente gradito.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: sui gol può fare poco, determinante nell'evitare il 4-0 mantendo in partita l'Udinese fino alla fine.

Nehuen PEREZ 5: qualche sbavatura di troppo. I gol del Napoli arrivano dalla sua parte.

Jaka BIJOL 4,5: soffre dannatamente Osimhen che lo sovrasta in occasione dell'1-0. Viene saltato in maniera secca da Elmas sul terzo gol. Meno sicuro rispetto alle ultime prestazioni.

Enzo EBOSSE 5,5: le ondate del Napoli sono difficili da arginare, ma sbaglia meno dei compagni.

Kingsley EHIZIBUE 6: copre bene la sua fascia, manca qualcosa in fase propositiva. Ha l'occasione per riparire la partita sul 2-0, ma spara fuori da ottima posizione.

Sandi LOVRIC 6: garantisce come al solito tanto dinamismo, tra i migliori dell'Udinese.

Tolgay ARSLAN 5,5: pochi acuti nell'ora in campo. Prova anonima. (dal 56’ SAMARDZIC 7: il suo ingresso cambia volto all'Udinese e si conferma cecchino da fuori area)

WALACE 5,5: cerca di tamponare come può i centrocampisti napoletani. Il suo gioco viene condizionato dal giallo nel primo tempo. (dal 71' JAJALO 6: ingresso positivo che porta freschezza)

Roberto PEREYRA 6: anche oggi per esigenze schierato a sinistra. Soffre la velocità di Lozano e le incursioni di Di Lorenzo. Nella ripresa si accentra e ispira la reazione dei bianconeri.

Gerard DEULOFEU 6: vicino al gol nei primi minuti con un delizioso tacco, ispiratore delle azioni offensive dei suoi. Esce per una distorsione alla caviglia. (dal 26’ SUCCESS 6: si rianima solo nel finale, suo l'assit per il gol di Nestorovski)

BETO 5,5: inizia bene infilandosi negli spazi della difesa azzurra. Nel proseguo di partita i compagni non lo innescano e lui sparisce dal campo. (dal 71' NESTOROVSKI 6,5: entra e incide. Il gol che riporta in partita i friulani porta la sua firma)

All. Andrea SOTTIL 6: le tante assenze limitano le sue scelte. Il Napoli dimostra la sua forza, ma l'Udinese resta sempre in partita dal punto di vista del gioco. Sfiora l'ennesima rimonta con un finale di orgoglio. Con la rosa al completo, alla ripresa i friulani possono riprende la marcia interrotta qualche settimana fa.

