41 punti su 45 a disposizione. La sosta interrompe un cammino impressionate del Napoli di Spalletti. L'Udinese esce comunque a testa alta dal Maradona. I bianconeri vanno vicini al vantaggio in apertura con un tacco di Deulofeu che trova la grande risposta di Meret. I partenopei passano alla prima occasione del match: Elmas serve al centro per lo stacco imperioso di Osimhen che schiaccia in rete. Zielinski raddoppia in ripartenza alla mezz’ora e mette in ghiaccio la partita. In avvio di ripresa l’Udinese accenna una reazione ma viene colpita in contropiede da Elmas. Il Napoli sembra poter dilagare, nel finale però stacca la spina e l'Udinese fa 2 gol in 3 minuti con Samardzic e Nestorovski. L'assalto finale però non è sufficiente per il clamoroso pareggio.

Lazar Samardzic, Napoli-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

Calciomercato Il Napoli vuole blindare Kvara: "Maradona? Nessuno può essere paragonato a lui" 6 ORE FA

NAPOLI-UDINESE 3-2

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (60’Ostigaard), Olivera (46’Mario Rui); Anguissa, Lobotka; Lozano (60’Politano), Zielinski (67’Ndombele), Elmas; Osimhen

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace (71'Jajalo), Arslan (56’Samardzic), Pereyra; Beto (71'Nestorovski), Deulofeu (26’ Success)

GOL: 15’ Osimhen, 31’ Zielinski, 58’ Elmas, 79' Nestorovski, 82' Samardzic

ASSIST: Elmas, Lozano, Success

AMMONIZIONI: Juan Jesus, Walace, Pereyra, Mario Rui, Ebosse

ARBITRO: Ayroldi

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

8’- MERET SALVA SU DEULOFEU! Assist dalla destra di EHIZIBUE per lo spagnolo che gira di prima intenzione a pochi metri dalla porta, riflesso magnifico di MERET che evita il vantaggio dell'Udinese.

15’- OSIMHEN! VANTAGGIO NAPOLI! Cross perfetto di ELMAS dalla sinistra, OSIMHEN vola sopra a BIJOL e schiaccia in rete. 1-0

31’- ZIELINSKI! 2-0! Ripartenza NAPOLI con LOZANO che vede l'inserimento sulla sinistra di ZIELINSKI, il polacco rientra sul destro al limite dell'area e indirizza perfettamente sul secondo palo.

58’- LA CHIUDE ELMAS! Altra ripartenza in campo aperto, ANGUISSA vede libero sulla sinistra ELMAS che punta l'area, salta BIJOL e batte SILVESTRI sul primo palo.

61’- ELMAS SFIORA L'IMMEDIATA DOPPIETTA! Girata in area di rigore, riflesso di SILVESTRI.

78'- NESTOROVSKI! GOL DELL'UDINESE! Sponda in area di rigore di SUCCESS con il petto a liberare la girata del macedone. 3-1!

82'- LA RIAPRE L'UDINESE! SAMARDZIC recupera palla su KIM e si lancia verso l'area per poii piazzare con il mancino al secondo palo.

MVP

Victor OSIMHEN: in forma straripante. Apre le marcature con uno stacco imperioso, innesca la ripartenza del 3-0 ed è una costante mina vagante nella metà campo dell'Udinese. Di un altro livello.

Promosso

Eljif ELMAS: sostituisce Kvaratskhelia con una prestazione sontuosa. Agisce sulla zona di sinistra e la sua qualità è un fattore chiave del match. Assist al bacio per il vataggio di Osimhen, azione da grande attaccante in occasione della sua rete che vale il tris.

Bocciato

Jaka BIJOL: soffre dannatamente Osimhen che lo sovrasta in occasione dell'1-0. Viene saltato in maniera secca da Elmas sul terzo gol. Meno sicuro rispetto alle ultime prestazioni.

Il Momento social

Spalletti: "Boato del Maradona come la borraccia lanciata al ciclista"

Serie A Spalletti: “Rigorino con l'Empoli? Sui giornali cose divertenti” IERI ALLE 15:20