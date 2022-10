Il Napoli ha ricercato un portiere per l'intera sessione estiva di mercato, ma un profilo forte e affidabile lo aveva già in casa. Non avendo trovato l'accordo per Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga, la società partenopea ha dato fiducia ad Alex Meret che si sta esprimendo su alti livelli in questa prima fase di stagione.

Spalletti loda il Napoli 'cosmico': "Anche Maradona sarà orgoglioso di noi"

Ad

Il club di De Lauentiis ha ufficializzato il rinnovo del portiere friulano con una nota ufficiale: "La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025."

Serie A Udogie: "Razzismo? In Italia non ho mai avuto problemi" 4 ORE FA

Il giocatore è approdato in Campania nel 2019 dall'Udinese, ma solo in questa stagione gode dei gradi da titolare senza alternanze.

Radu, Meret, Buffon e Donnarumma: quanti errori coi piedi dei portieri

Serie A L'Inter perde Correa: risentimento tendineo al ginocchio 6 ORE FA