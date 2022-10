Juventus non solo è stata eliminata dalla Champions League, già alla fase a gironi, Massimiliano Allegri sembra ancora salda, ma qualcuno vorrebbe la sua testa all'interno della dirigenza. Ma cosa pensa Nedved? Il vice presidente della Juventus non smentisce Le 4 sconfitte su 5 in Champions hanno lasciato non pochi strascichi. Lanon solo è stata eliminata dalla Champions League, già alla fase a gironi, ma è stata anche umiliata . La posizione disembra ancora salda, ma qualcuno vorrebbe la sua testa all'interno della dirigenza. Ma cosa pensa? Il vice presidente della Juventus non smentisce le voci su Conte , ma spera che Allegri possa avere la squadra al completo per fare “per bene” il suo lavoro.

Spero di vedere la squadra al completo dopo al Mondiale

Valutiamo quello che abbiamo ancora da raggiungere. C’è l’Europa League, in campionato siamo in ritardo, ma c’è da giocare. Lavoreremo per ottenere i risultati. Non vorrei cercare alibi, ma ci sono tanti giocatori importanti fuori. Spero di vedere questa squadra al completo almeno per una partita nei prossimi mesi. Durante la sosta potremo recuperare i giocatori anche se tanti vanno al Mondiale. [Nedved a DAZN]

Allegri? Vogliamo dare a tutti la possibilità di lavorare bene

È sempre la stessa, rimane quello che abbiamo sempre detto. Allegri ha piena fiducia di tutto l’ambiente. Normale quando non raggiungi risultati come compete alla Juve che escano nomi. Ma io credo che ne usciranno ancora tanti. Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare il proprio lavoro per bene

